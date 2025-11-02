 “Con él aprendí...”: Claudia di Girolamo reveló su emotiva última conversación con Héctor Noguera - Chilevisión
02/11/2025 11:24

Claudia di Girolamo reveló su emotiva última conversación con Héctor Noguera: “Con él aprendí...”

Claudia di Girolamo contó que lamentó no haberse podido despedir de Tito Noguera y compartió una importante conversación que sostuvieron en un delicado momento de la actriz.

Publicado por Gabriela Valdés

Claudia di Girolamo compartió los recuerdos más cercanos junto a Héctor "Tito" Noguera, luego de que este falleciera a los 88 años producto de un cáncer.

En entrevista con The Clinic, la actriz expresó sentidas palabras en memoria de su maestro y contó que conoció a Noguera cuando era muy joven, época en la que ambos mantenían lazos con el Teatro Ictus.

La actriz expresó su pesar por no haber tenido la oportunidad de despedirse de él: “Cuando murió mi padre, él me llamó muy afectado y me dijo palabras hermosas. Después ya no hablamos más".

"Un compañero perfecto"

La intérprete sostuvo que “a Tito lo conocí cuando era cabra chica, igual que a la Amparo y a la Piedad, sus hijas, que también usaban uniforme. Conocí a Isidora Portales, su primera mujer, productora del Ictus y gestora cultural. Fue un lazo que quedó para siempre. Tito estuvo siempre en mi familia”.

“Con él aprendí de teatro y de su manera de entender el arte; cómo se abrió paso, cómo imaginó años después el Teatro Camino, cómo formó generaciones de actores”, continuó.

En esa línea, la actriz aseguró que Noguera era “un compañero perfecto: tranquilo, sin ego, sin máscara. Humilde, un trabajador del teatro, un artesano”.

También rememoró que durante las grabaciones “los desayunos eran como en una casa: conversar, reír, compartir. No hacía falta repasar textos: ya los tenía. Era familiar”.

La actriz destacó además el espíritu comunitario de Noguera y su compromiso al crear el Teatro Camino en Peñalolén: “No le interesaba estar en Providencia o Las Condes: quiso Peñalolén".

"Un teatro donde no había teatro, con talleres, charlas, juegos escénicos. Puro empuje y convicción. Un diluvio lo botó entero y él lo levantó de nuevo”, rememoró.

