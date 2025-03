“Jamás me he hecho la del pueblo”: Cote López respondió a críticas ante polémica venta - Chilevisión

La empresaria le regaló prendas de lujo a su madre en medio de una compleja situación familiar que estaban atravesando, para que así ella pudiese venderlas, lo que generó críticas en redes sociales.

Cote López alzó la voz este sábado tras recibir una serie de críticas en redes sociales por haber donado ropa de lujo a su madre para que hiciera una venta de closet.

Se trata de una serie de marcas de lujo que la empresaria ha utilizado a lo largo de los años como Gucci, Louis Vuitton, Alexander McQueen, Christian Louboutin entre otros.

"Yo jamás me he hecho la del pueblo"

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la empresaria señaló que le regaló esa ropa a su madre, quien organiza la venta, para poder costear los gastos clínicos de su abuela, quien falleció hace seis meses: "Yo no lo haría, gracias a Dios no tengo la necesidad", aseguró.

En esa misma línea, explicó: "Si no tienes isapre, puede costar la noche tres millones de pesos, cinco millones de pesos y ella estuvo meses ahí. Yo me ofrecí 100% a pagar la clínica, mi hermano también (...) pero mi mamá dijo: 'No hay ninguna posibilidad, es mi mamá, yo quiero pagarla'".

Aunque Cote aclaró que a su madre le va bien en el ámbito laboral, se ofreció a regalarle dichas prendas dado que son de lujo y están en oferta, lo que permite juntar cantidades más grandes de dinero y respondió a quienes la criticaron.

"Yo jamás me he hecho la del pueblo, simplemente soy como soy y todo el mundo sabe que tengo muchas carteras y todo porque mi ex marido me regalaba por navidad, por cumpleaños por lo que fuera", expresó López.

Las prendas que se están vendiendo a través de Instagram incluyen carteras, ropa, accesorios y zapatos de lujo de colecciones que salieron a la venta hace muchos años, por lo que incluyen descuentos que superan el 50% de su valor original.

