“Diré esto una sola vez”: Coté López aclaró su relación con Luis Jiménez - Chilevisión

La empresaria y modelo respondió a las especulaciones sobre su vínculo con el exfutbolista, destacando el respeto y cariño que aún mantienen tras su separación.

Desde su divorcio, Coté López ha mantenido un perfil activo en redes sociales, donde comparte momentos de su vida. Sin embargo, algunas de sus publicaciones recientes generaron rumores sobre su relación con Luis Jiménez.

Recordemos que la empresaria y Luis “Mago” Jiménez fueron una de las parejas más estables del espectáculo chileno, con casi 18 años de relación y cuatro hijos en común.

Sin embargo, en noviembre de 2023 anunciaron su separación, asegurando que la decisión se debió al desgaste y sin terceros involucrados.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La respuesta de Coté López: sin indirectas

A través de sus historias en Instagram, Coté López fue enfática en desmentir cualquier interpretación errónea sobre sus publicaciones.

“Voy a decir esto una sola vez. Si subo canciones tristes o frases, jamás será una indirecta para nadie. No es mi estilo y no lo será nunca”, señaló junto con descartar que sus posteos sean mensajes ocultos hacia su ex marido.

VER MÁS DE SHOW

Asimismo, destacó que, aunque su matrimonio terminó, sigue teniendo una gran admiración por Jiménez: “Llevamos un año y meses separados. Que no estemos juntos no quiere decir que lo odie o lo que se imaginen. Por el contrario, para mí él es una de las personas más maravillosas que he conocido en mi vida y eso no cambiará”.

Con estas palabras, Coté López dejó en claro que su relación con Luis Jiménez se basa en el respeto y la cordialidad, priorizando siempre el bienestar de sus hijos y desmintiendo cualquier tipo de conflicto entre ambos.