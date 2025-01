“Todo el mundo, menos...”: Naya Fácil reveló nombre de la única persona excluida de su “Gala del Pueblo” - Chilevisión

La noche de este domingo, Naya Fácil sorprendió al anunciar la primera tanda de su extensa lista de invitados para lo que ella denominó como la "Gala del Pueblo".

La iniciativa surgió luego de, según ella misma declaró, haberse sentido "discriminada" por no haber sido invitada por la organización del Festival de Viña del Mar a la tradicional gala que se realiza en la ciudad jardín.

Esto, aún cuando el 2024 fue elegida como la embajadora oficial del certamen por un amplio margen de votos. Y pese a que el certamen argumentó habría "olvidado" invitarla, también señalaron que los cupos ya estaban completos.

Por lo mismo, la creadora de contenidos arremetió contra el evento y optó por organizar ella misma una gala. ¿Los invitados? Influencers, artistas, agrupaciones musicales, comediantes y más.

Hasta este domingo, se contaban 48 invitados confirmados: Entre ellos Anita Alvarado, Karla Melo, Skarleth Labra, Pincoya, Matt Hunter, Eskarcita, Vanessa Daroch y Perla Ilich.

Sin embargo, pese al carácter "inclusivo" e "integrador de la inédita gala, la propia Naya Fácil reveló que hubo una sola persona que quedó descartada del listado.

Naya Fácil no invitó a Botota Fox: La humorista contestó

Durante una transmisión con Luis Mateucci en el streaming de Palabra de Honor, la influencer desclasificó el nombre de la única figura que quedó excluida de la gala.

“No, la Botota no está invitada a la gala… está todo el mundo invitado, menos la Botota", dijo al chico reality. “No he recibido las disculpas, me arrebataron el celular en vivo y en directo el día en que yo salí reina, ese permitir tipo de humillaciones, no”, agregó.

Tras conocer la decisión, la propia Botota Fox reaccionó en redes sociales a sus dichos: “Y yo que estaba pensando en mi vestido, que le vaya bien a la chiquilla!! A estas alturas ya no me caliento la cabeza. Pura buena onda”, expresó la humorista.