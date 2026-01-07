¡Hoy eliminación! Entra aquí para VOTAR y apoyar a tu participante en Fiebre de Baile - Chilevisión

Comienza la recta final del programa de baile de Chilevisión y hoy podrás tener voz y voto eligiendo a tu favorito de la semana y salvando a uno de los participantes en zona de riesgo.

¿Cómo votar en en Fiebre de Baile?

Votar con código QR

El código QR aparece en vivo cada noche por las pantallas de Chilevisión, como también en el React de Fiebre de Baile en sus plataformas digitales. Toma tu celular, escanea el código QR y podrás votar gratis por quien deseas.

Votar en el sitio web

Otra opción está en el sitio de Chilevisión. Accede a la página web, dirígete a la sección Fiebre de Baile y busca el botón "Votaciones". ¡Haz clic y listo! Ya podrás votar por tu participante favorito o favorita.

¡También puedes votar aquí abajo!

Otra alternativa, y aún más sencilla, es votar en la plataforma que está inserta aquí abajo. Recuerda que en este capítulo habrá dos votaciónes: para elegir al mejor de la semana, y otra para salvar a alguien de la zona de riesgo.