 Hijo de Pato Torres y Titi García-Huidobro confirma romance con reconocida influencer - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | El comentado saludo de pdte. Boric a Javier Milei en Bolivia: No se levantó de su asiento Contraloría abre investigación por millonarios aportes del Gobierno a ONG Trekan Es una joven madre: Confirman identidad de cuerpo encontrado calcinado en fosa de San Vicente ¿Aún lo utilizas? Expresidente del Banco Central propone eliminar billete de $20 mil “¡El que raya, paga!”: Municipio de Puerto Montt detuvo y multó a hombre por rayados en la calle
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/11/2025 15:00

Hijo de Pato Torres y Titi García-Huidobro confirma romance con reconocida influencer

La pareja oficializó su relación a través de un video en el que ambos aparecen caracterizados como los protagonistas de la película Rapunzel.

Publicado por CHV Noticias

Matías Torres, hijo de Pato Torres y Titi García Huidobro, sorprendió en redes sociales al dar a conocer que se encuentra en una relación amorosa con una popular influencer.

Se trata de Paulina Fischer, creadora de contenido e integrante del grupo humorístico “Los Kabros”, del cual en su momento también formó parte Disley Ramos. El colectivo se dedica a realizar entretenidos sketches y escenas de comedia.

Fischer actualmente cuenta con más de un millón de seguidores en TikTok y más de 613 mil seguidores en Instagram, contando con una gran cantidad de fanáticos.

La pareja hizo pública su relación a través de la cuenta de TikTok de Torres, donde compartió un video de ambos disfrazados como los personajes de la película Rapunzel.

Mira el video a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Bodas de Plata: Monto actualizado 2025, requisitos y cómo recibirlo sin postular

Lo último

Lo más visto

Hijo de Pato Torres y Titi García-Huidobro confirma romance con reconocida influencer

La pareja oficializó su relación a través de un video en el que ambos aparecen caracterizados como los protagonistas de la película Rapunzel.

08/11/2025

“No la tengo tan...”: Karla Melo realizó potente descargo en medio de tratamiento contra el cáncer

La actriz se encuentra en la fase final del tratamiento que incluye un ciclo de 15 radioterapias; sin embargo, trajo consigo una carga emocional que Melo decidió compartir con sus seguidores en sus redes sociales.

08/11/2025

“Después de 15 años”: Francoise Perrot reveló cuánto paga Edmundo Varas por pensión alimenticia

La exfigura televisiva aseguró que Varas comenzó a pagar el mínimo establecido por la ley luego de 15 años sin hacerlo.

08/11/2025

“Publicidad de...”: Llueven críticas a Emilia Dides y Sammis Reyes tras revelación de género

La pareja publicó un video donde ambos aparecen recorriendo un laberinto completamente blanco, mientras aves azules y rosadas sobrevuelan el cielo y los pasillos.

08/11/2025