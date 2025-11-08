Hijo de Pato Torres y Titi García-Huidobro confirma romance con reconocida influencer - Chilevisión

Se trata de Paulina Fischer, creadora de contenido e integrante del grupo humorístico “Los Kabros”, del cual en su momento también formó parte Disley Ramos. El colectivo se dedica a realizar entretenidos sketches y escenas de comedia.
Fischer actualmente cuenta con más de un millón de seguidores en TikTok y más de 613 mil seguidores en Instagram, contando con una gran cantidad de fanáticos.
La pareja hizo pública su relación a través de la cuenta de TikTok de Torres, donde compartió un video de ambos disfrazados como los personajes de la película Rapunzel.
Mira el video a continuación:
@matiastorresgh ya bueno ya🙄 @Paulina Fischer #sox ♬ sonido original - 💗Anonima💗