 “Mi marido desnudo...”: Titi García Huidobro cuestionó a Claudia Di Girolamo por episodio con Cristián Campos - Chilevisión
Minuto a minuto
Incendio afectó a cuatro casas en Santiago Centro: Perrito fue rescatado y asistido Parisi supera a Matthei y se ubica tercero: Así cambiaron las preferencias presidenciales según Pulso Ciudadano Presunto parricidio en Chiguayante: PDI confirma hallazgo del vehículo en que viajaba la madre Reportaje de CHV Noticias va tras la huella de Bernarda Vera: ¿Desaparecida o sobreviviente? ¿Desaparecida o sobreviviente? CHV Noticias emitirá exclusivo reportaje sobre el caso de Bernada Vera
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/09/2025 11:06

“Mi marido desnudo...”: Titi García Huidobro cuestionó a Claudia Di Girolamo por episodio con Cristián Campos

La locutora cuestionó a la actriz tras sus declaraciones en una entrevista, donde habló sobre uno de los episodios de connotación sexual acreditados por la Justicia en la denuncia presentada por su hija a Cristián Campos por abuso sexual.

Publicado por CHV Noticias

Titi García-Huidobro se refirió a la entrevista de Claudia di Girolamo, quien habló sobre Cristián Campos y uno de los hechos acreditados por la Justicia tras la denuncia presentada por su hija, Raffaella di Girolamo, por abuso sexual.

En conversación con The Clinic, la protagonista de "La Fiera" habló sobre la vez que encontró a Campos desnudo en la cama de Raffaela, donde indicó "ese es un episodio que ha estado en mi vida constantemente y que siempre aparece y desaparece".

"No es algo que haya recordado de pronto, es algo que siempre ha estado en mí por muchas razones; por lo brutal y fuerte que es, por mi incapacidad de reaccionar y porque, finalmente, dio cuenta de algo que yo no sabía qué estaba ocurriendo: el abuso", añadió.

Hay que recordar que en el ámbito judicial, Cristián Campos fue sobreseído por la Corte de Apelaciones y posteriormente por la Corte Suprema. Esto ocurrió a pesar de que, en primera instancia, el juez Edgardo Gutiérrez acreditó tres hechos de connotación sexual en perjuicio de Raffaella di Girolamo, los cuales estaban prescritos.

"No necesito más señales"

En ese sentido, García Huidobro cuestionó las declaraciones de la actriz en el programa No es lo mismo de Tevex, donde comenzó indicando:

"Me pregunto, no sé si estaré equivocada, pero yo como madre no sé si necesito más señales que ver a mi marido desnudo en una cama con su hijastra".

En esa línea añadió: "O sea, qué más señales que esa, Dios mío, chuta, qué más, que esté en el acto mismo.Creo que se escapa un poco esa declaración con lo que ella vio".

"Cuando uno habla de la víctima, uno entiende que puede pasar mucho tiempo, que hay una cosa de negación, que además hay una cosa social, que cómo vas a contarle al mundo lo que te está pasando, y pueden pasar muchos años desde que se hace la denuncia, pero cuando no es la víctima, sino que es la madre, yo creo que uno tiene que reaccionar altiro", finalizó.

Los tres actos de "connotación sexual" acreditados por la Justicia

En mayo, el juez Edgardo Gutiérrez dio porestablecidos tres hechos de connotación sexual entre 1989 y 1995 en contra de la víctima, pero consideró que no pueden ser sancionados al estar prescritos los delitos.

En la sentencia se detallan los tres hechos que fueron reconocidos por el juez y que ocurrieron cuando la víctima tenía entre 11 y 17 años:

  • Hecho N° 1; Que, en una fecha indeterminada, en el año 1989, cuando la víctima R.D.F., tenía la edad de 11 años, en el inmueble ubicado en (…) , el imputado Juan Cristian Campos Sallato, procedió a realizar un acto de connotación sexual en contra de la víctima (…)
  • Hecho N° 2; Que, en una fecha indeterminada, entre los años 1991 y 1992, cuando la víctima R.D.F., tenía la edad de 13 a 14 años, en el inmueble ubicado en (…), el imputado Juan Cristian Campos Sallato, procedió actos de connotación sexual en contra de la víctima, (…) con la excusa de realizarle masajes para un curso que supuestamente el imputado estaba realizando.
  • Hecho N° 3; Que, en una fecha indeterminada, en el año 1995, cuando la víctima R.D.F., tenía la edad de 17 años, en el inmueble ubicado en (…), el imputado Juan Cristian Campos Sallato, procedió a realizar un acto de connotación sexual en contra de la víctima, consistente en dormir desnudo, con su cuerpo en contacto con el cuerpo de la víctima, sin que esta última se percatara de esta situación.”
Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Desaparecida o sobreviviente? CHV Noticias emitirá exclusivo reportaje sobre el caso de Bernada Vera

Lo último

Lo más visto

“Mi marido desnudo...”: Titi García Huidobro cuestionó a Claudia Di Girolamo por episodio con Cristián Campos

La locutora cuestionó a la actriz tras sus declaraciones en una entrevista, donde habló sobre uno de los episodios de connotación sexual acreditados por la Justicia en la denuncia presentada por su hija a Cristián Campos por abuso sexual.

28/09/2025

Detienen portando un arma de fuego a mujer buscada por parricidio en Chiguayante

La mujer fue detenida en la región de Ñuble y se encontraba portando un arma de fuego al momento de su detención.

28/09/2025

“Tengo polola, estoy por casarme”: Tiktoker destapó presunta infidelidad de famoso humorista

Los hechos habrían ocurrido en el año 2019, cuando este humorista estaba esperando el nacimiento de su hijo, lo que encendió las alarmas entre los internautas.

28/09/2025

Parisi supera a Matthei y se ubica tercero: Así cambiaron las preferencias presidenciales según Pulso Ciudadano

Por primera vez, Franco Parisi supera a Evelyn Matthei con un 11,8% de las preferencias versus un 11,7%, ubicándose en tercer lugar.

28/09/2025