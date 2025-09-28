“Mi marido desnudo...”: Titi García Huidobro cuestionó a Claudia Di Girolamo por episodio con Cristián Campos - Chilevisión

La locutora cuestionó a la actriz tras sus declaraciones en una entrevista, donde habló sobre uno de los episodios de connotación sexual acreditados por la Justicia en la denuncia presentada por su hija a Cristián Campos por abuso sexual.

Titi García-Huidobro se refirió a la entrevista de Claudia di Girolamo, quien habló sobre Cristián Campos y uno de los hechos acreditados por la Justicia tras la denuncia presentada por su hija, Raffaella di Girolamo, por abuso sexual.

En conversación con The Clinic, la protagonista de "La Fiera" habló sobre la vez que encontró a Campos desnudo en la cama de Raffaela, donde indicó "ese es un episodio que ha estado en mi vida constantemente y que siempre aparece y desaparece".

"No es algo que haya recordado de pronto, es algo que siempre ha estado en mí por muchas razones; por lo brutal y fuerte que es, por mi incapacidad de reaccionar y porque, finalmente, dio cuenta de algo que yo no sabía qué estaba ocurriendo: el abuso", añadió.

Hay que recordar que en el ámbito judicial, Cristián Campos fue sobreseído por la Corte de Apelaciones y posteriormente por la Corte Suprema. Esto ocurrió a pesar de que, en primera instancia, el juez Edgardo Gutiérrez acreditó tres hechos de connotación sexual en perjuicio de Raffaella di Girolamo, los cuales estaban prescritos.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"No necesito más señales"

En ese sentido, García Huidobro cuestionó las declaraciones de la actriz en el programa No es lo mismo de Tevex, donde comenzó indicando:

"Me pregunto, no sé si estaré equivocada, pero yo como madre no sé si necesito más señales que ver a mi marido desnudo en una cama con su hijastra".

En esa línea añadió: "O sea, qué más señales que esa, Dios mío, chuta, qué más, que esté en el acto mismo.Creo que se escapa un poco esa declaración con lo que ella vio".

"Cuando uno habla de la víctima, uno entiende que puede pasar mucho tiempo, que hay una cosa de negación, que además hay una cosa social, que cómo vas a contarle al mundo lo que te está pasando, y pueden pasar muchos años desde que se hace la denuncia, pero cuando no es la víctima, sino que es la madre, yo creo que uno tiene que reaccionar altiro", finalizó.

Los tres actos de "connotación sexual" acreditados por la Justicia

En mayo, el juez Edgardo Gutiérrez dio porestablecidos tres hechos de connotación sexual entre 1989 y 1995 en contra de la víctima, pero consideró que no pueden ser sancionados al estar prescritos los delitos.

En la sentencia se detallan los tres hechos que fueron reconocidos por el juez y que ocurrieron cuando la víctima tenía entre 11 y 17 años: