“Yo confiaba...”: Claudia Di Girolamo da su primera entrevista tras querella de su hija contra Cristián Campos

En su primera entrevista tras la querella por abuso sexual que su hija Raffaella interpuso contra Cristián Campos, la actriz Claudia Di Girolamo habló de los años de silencio, del apoyo familiar y calificó al actor como “un abusador que actúa en las sombras”.

La reconocida actriz Claudia Di Girolamo dio su primera entrevista tras la querella por abuso sexual que su hija Raffaella interpuso contra Cristián Campos, con quien estuvo casada por casi diez años.

En conversación con The Clinic, la actriz fue consultada sobre por qué decidió hablar ahora, luego de que la Corte Suprema ratificara el sobreseimiento de Campos.

“Decido hablar porque se ha cumplido un proceso largo, que esperamos durante años y que también es personal. Después de que Raffaella hizo el video hablando por primera vez (...) nos toca también a nosotros dar la cara y hablar sobre lo que hemos vivido como familia. Creo que es importante sostenerla desde ese lugar, apoyarla y que sepan que la amamos y que estamos con ella”, respondió.

Respecto de uno de los hechos de connotación sexual acreditados en el primer fallo judicial, que señala que Claudia Di Girolamo descubrió a Campos desnudo en la cama de Raffaella, cuando ella dormía, comentó:

“Ese es un episodio que ha estado en mi vida constantemente y que siempre aparece y desaparece. No es algo que haya recordado de pronto, es algo que siempre ha estado en mí por muchas razones: por lo brutal y fuerte que es, por mi incapacidad de reaccionar y porque, finalmente, dio cuenta de algo que yo no sabía que estaba ocurriendo: el abuso".



"Hay que tomar en cuenta que un abusador no da señales evidentes; actúa en las sombras, en la confianza, en el cobijo, en el amor. Si lo hubiese identificado como una señal, esta historia sería otra”.

Sobre lo mismo, reflexionó sobre que "una siempre como mamá piensa ¿cómo no lo vi? ¿Cómo no me di cuenta? Y la respuesta es que yo confiaba en una persona que a veces se hacía cargo de mis hijos, o que decía hacerse cargo de mis hijos, que decía quererlos a todos por igual".



"Y la confianza fue precisamente la que me hizo una trampa. Si uno confía al 100% en una persona, ciegamente, donde hay amor, simplemente no se te pasa nunca por la cabeza que algo así pueda ocurrir a tus espaldas. La sola idea produce espanto y horror", agregó.

La actriz, reconocida por interpretaciones como La Fiera, explicó cómo ha sido el proceso para su familia y abordó la reacción de los hijos en común que tiene con el actor, Pedro y Antonio Campos.

"Que Pedro y Antonio le hayan creído a la Raffa me parece algo totalmente lógico. No solo por lo que significa, sino porque ellos mismos hicieron una construcción en su memoria desde distintos aspectos, hasta llegar a la conclusión de que eso sí había ocurrido", explicó.

En ese contextó, agregó que "el quiebre podría haber sido como podría no haber sido, dependiendo también de la reacción de un padre con sus hijos. Un padre podría haber sido más amable, más contenedor, quizás explicar y escuchar más".

Sin embargo, relató que "según el relato de ellos, nada de eso ocurrió, sino todo lo contrario: Fue extremadamente violento, extremadamente vulgar y ordinario para referirse a Raffaella y a mí. Entonces, hay una sobre reacción explosiva que da cuenta de un subtexto muy contundente, muy fuerte y muy oscuro".

Claudia Di Girolamo en picada contra "colegas destacados"





La actriz y académica contó cómo desde que supo del relato de su hija, comenzó a llenar una bitácora "más que nada para no olvidar".

Sobre el motivo para hacerlo, explicó que "lo escribo a ratos y hace mucho tiempo para llevar un registro y memoria de lo vivido personalmente y como familia".

"Registro y memoria también, de los comentarios vulgares e insensibles de personas ajenas; no solo de columnistas y políticos, sino también de muchos 'colegas destacados' de la escena nacional, que no dudaron en poner un manto de duda sobre la denuncia de mi hija, ironizando y burlándose de un testimonio valiente y brutal de abuso que ninguna niña debiera sufrir jamás”, enfatizó.

"Él es un abusador con todas sus letras"

Respecto a los fallos judiciales, rescata que "hay un solo fallo que determina que los abusos sí ocurrieron”.

“El juez Edgardo Gutiérrez fue absolutamente equitativo en ese sentido y no hay que menospreciar ese trabajo, es tremendamente importante lo que él hizo. No olvidemos que su investigación seria se prolongó por más de un año” (...) Su estudio y dictamen da una perspectiva de género relevante que no tomó en cuenta ni la Corte de Apelaciones ni la Corte Suprema", cuestionó.

En contraste con este fallo, lamenta que en las últimas dos instancias judiciales "vimos la peor cara de la justicia, que es la indiferencia, y que da pie a la impunidad y a que personas que cometieron delitos tan graves como este puedan malinterpretar y tergiversar esta resolución y lo entiendan como un fallo o una declaración de inocencia".

"Yo no leo en ninguna parte de la resolución de la Corte Suprema la palabra ‘inocente’ o ‘inocencia. Él es un abusador con todas sus letras", enfatizó la actriz.