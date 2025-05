“Hay un culpable”: Naya Fácil realizó acusaciones contra maestros que remodelaron su casa - Chilevisión

"¿Qué se hace en estos casos?", preguntó la influencer que se mostró molesta por lo sucedido a través de su cuenta de Instagram.

Naya Fácil impactó a sus seguidores al asegurar que uno de los trabajadores que estuvo involucrado en las remodelaciones de su hogar fue el responsable de perder el control remoto con el que se controlan las luces del jacuzzi.

La influencer aseguró que el objeto se mantenía en un solo lugar y por eso no era posible que fuese ella quien lo perdiera.

El reclamo de Naya Fácil contra maestros

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Naya publicó una serie de videos en donde comentó que se encontraba limpiando el jacuzzi después de una larga temporada, cuando se dio cuenta que faltaba el control remoto.

"Quiero llenar el jacuzzi y me acabo de dar cuenta de algo, ustedes se acuerdan que hubo un tiempo que entraban maestros, salían (...) y me acabo de dar cuenta que uno de los maestros me perdió el control de las luces del jacuzzi", señaló Naya.

En esa misma línea, explicó: "Llevo cualquier rato buscándolo y no está y yo no lo iba a perder porque yo lo tenía aquí encima" "¿Cuál habrá sido el maestro? y aquí sí que no tengo a quién culpar, pero hay un culpable, un responsable que no sé quién será".

Por otra parte, la influencer teorizó: "Eso quiere decir que algún maestro lo puso en su caja de herramientas y se lo llevó o no sé qué pasó pero hue... no está en ninguna parte".

Finalmente, Naya concluyó: "Voy a hablarle al chico del jacuzzi a ver si me puede hacer un control y quizás cuánto me va a salir la gracia porque cobran por todo".

Revisa las publicaciones de Instagram: