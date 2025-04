“No sean descarados”: Naya Fácil iba a ayudar a seguidora y hubo insólito vuelco al leer ofensivos mensajes - Chilevisión

La reconocida influencer leyó la historia de una de sus fanáticas y decidió pedirle su cuenta para realizar una transferencia de dinero. Sin embargo, canceló la ayuda tras revisar el historial del chat.

La influencer Naya Fácil relató este viernes una insólita situación que vivió en la red social Instagram, luego de leer una conversación y decidir ayudar monetariamente a una de sus seguidoras.

Según contó en sus historias de la plataforma, todo comenzó cuando una mujer le contó por mensaje interno el complejo momento que estaba atravesando junto con su hija.

"Daría mi vida por un vasito... son las 7 de la tarde y con mi hija ni una mitad de pan hemos comido, quiero puro desaparecer", dice el texto que le envió la seguidora.

De inmediato, la creadora de contenidos reaccionó y decidió actuar: "Abro el mensaje para pedirle su cuenta, dije 'le voy a transferir algo, no sé, unas cinco o diez loquitas para que tenga, porque es penca pasar hambre'".

Los insólitos mensajes que recibió de una seguidora

Sin embargo, al revisar el historial de mensajes que había enviado anteriormente la mujer, la trama tuvo un insólito vuelco al percatarse que recibió varios mensajes negativos y ofensivos.

"Me trató de lo peor, ay, qué rabia me da. Y yo a esto de hacer la transferencia, le había aceptado hasta el mensaje incluso para responderle", lamentó la influencer.

"Yo no entiendo, en serio", confesó también. "Si me van a tirar hater, bacán, hágalo, están en todo su derecho (...) pero después no sean tan descarados de mandarme mensajes tristes", expresó.

Mira la historia a continuación: