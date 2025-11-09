Gran final Miss Mundo Chile 2025: Sigue EN VIVO el certamen y conoce a la nueva ganadora - Chilevisión

Esta noche se elegirá a la nueva reina, sucesora de Francisca Lavandero, quien tendrá la misión de representar a Chile en el certamen Miss Mundo.

Este domingo 9 de noviembre se llevará a cabo la final de Miss Mundo Chile, donde las 20 candidatas finalistas se enfrentarán a nuevas pruebas para conseguir la ansiada corona.

Con la conducción de Julio César Rodríguez y la presentación de la exitosa cantante nacional Katteyes, esta noche promete reflejar las diversas facetas de Chile a través del encanto y personalidad de sus candidatas.

¿Dónde puedo ver Miss Mundo Chile 2025?

La competencia será transmitida en vivo y en directo por Chilevisión, tanto por señal abierta como en el sitio web y la app MiCHV.

Este 9 de noviembre, después de CHV Noticias Central, las pantallas del canal compartirán la final de este certamen.

¿Cómo ver Miss Mundo Chile 2025 en la app MiCHV?

Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil, ya sea Android o iOS, además de tu Smart TV. Y atención, ya que nuestra app también está disponible en Roku.

Para ver este certamen, todo lo que debes hacer es seleccionar la primera señal habilitada en la aplicación y disfrutar del concurso en vivo.

¿Cómo votar por Miss Mundo Chile?

Para votar por Miss Mundo Chile y elegir a tu favorita solo debes hacer clic en este enlace y podrás apoyar a una de las 20 candidatas que siguen en competencia.

Otra alternativa es hacer clic en la foto a continuación. Al hacerlo, te derivará al sitio web oficial de la votación donde podrás votar por tu candidata.