Gran final Miss Mundo Chile 2025: Sigue EN VIVO el certamen y conoce a la nueva ganadora - Chilevisión

Esta noche se elegirá a la nueva reina, sucesora de Francisca Lavandero, quien tendrá la misión de representar a Chile en el certamen Miss Mundo.
Este domingo 9 de noviembre se llevará a cabo la final de Miss Mundo Chile, donde las 20 candidatas finalistas se enfrentarán a nuevas pruebas para conseguir la ansiada corona.
Con la conducción de Julio César Rodríguez y la presentación de la exitosa cantante nacional Katteyes, esta noche promete reflejar las diversas facetas de Chile a través del encanto y personalidad de sus candidatas.
La competencia será transmitida en vivo y en directo por Chilevisión, tanto por señal abierta como en el sitio web y la app MiCHV.
Este 9 de noviembre, después de CHV Noticias Central, las pantallas del canal compartirán la final de este certamen.
Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil, ya sea Android o iOS, además de tu Smart TV. Y atención, ya que nuestra app también está disponible en Roku.
Para ver este certamen, todo lo que debes hacer es seleccionar la primera señal habilitada en la aplicación y disfrutar del concurso en vivo.
Para votar por Miss Mundo Chile y elegir a tu favorita solo debes hacer clic en este enlace y podrás apoyar a una de las 20 candidatas que siguen en competencia.
Otra alternativa es hacer clic en la foto a continuación. Al hacerlo, te derivará al sitio web oficial de la votación donde podrás votar por tu candidata.