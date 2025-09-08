EXCLUSIVO | Ludmilla Ksenofontova rompió el silencio tras su quiebre con Álvaro Ballero - Chilevisión

La patinadora rusa fue captada por las cámaras de Primer Plano a la salida de su show en un circo y fue consultada por su separación y los dichos de su cuñada, Carla Ballero.

A dos semanas de que Álvaro Ballero revelara su quiebre matrimonial con Ludmilla Ksenofontova, con quien llevaba 17 años, ella rompió el silencio por primera vez en la pantalla.

La patinadora rusa fue captada en exclusivo por una cámara de Primer Plano a la salida de su trabajo en un circo ubicado en la comuna de Talagante, donde se ha estado presentando el último tiempo.

Tras varios intentos fallidos la artista rusa fue alcanzada por el estelar de Chilevisión y fue consultada por su separación y la opinión que dio su cuñada, Carla Ballero, sobre la situación.

Sin embargo, Ludmila fue escueta con sus palabras y se limitó solo a contestar: “te dije que no iba a hablar”.

Aunque sí habló brevemente sobre su estado en medio de este momento personal y aseguró que “estoy bien”.

Cabe recordar que fue Álvaro Ballero quien dio a conocer la noticia de su separación con un mensaje en su cuenta de Instagram. El exchico reality transparentó el difícil momento y contó que tras 17 años y cuatro hijo en común, los dos decidieron tomarse un tiempo en su relación.

“Hoy hemos decidido tomar tiempo, reflexionar y separarnos. Este es el proceso más difícil y doloroso de mi vida, aquí no hubo engaño, pero los últimos años han sido tan difíciles que han afectado inevitablemente la relación”, aseguró en esa oportunidad.

Ludmilla rompe el silencio por su quiebre