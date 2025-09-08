 EXCLUSIVO | Ludmilla Ksenofontova rompió el silencio tras su quiebre con Álvaro Ballero - Chilevisión
Minuto a minuto
EXCLUSIVO | “Hay que hacer justicia”: Padres de “Baby Bandito” rompen el silencio tras su asesinato Tragedia en Lampa tras nuevo turbazo: Delincuentes matan en su casa a joven y se llevan solo dos celulares Metro de Santiago informa normalización del servicio en Línea 1 tras cierre de estaciones VIDEO | “Hay de todo en el edificio”: El registro que destapó agresión a inspectores en Estación Central “Ha sentido alivio”: Padre de víctima de torturas en Osorno habló por primera vez y relató cómo está su hijo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/09/2025 11:02

EXCLUSIVO | Ludmilla Ksenofontova rompió el silencio tras su quiebre con Álvaro Ballero

La patinadora rusa fue captada por las cámaras de Primer Plano a la salida de su show en un circo y fue consultada por su separación y los dichos de su cuñada, Carla Ballero.

Publicado por CHV Noticias

A dos semanas de que Álvaro Ballero revelara su quiebre matrimonial con Ludmilla Ksenofontova, con quien llevaba 17 años, ella rompió el silencio por primera vez en la pantalla

La patinadora rusa fue captada en exclusivo por una cámara de Primer Plano a la salida de su trabajo en un circo ubicado en la comuna de Talagante, donde se ha estado presentando el último tiempo. 

Tras varios intentos fallidos la artista rusa fue alcanzada por el estelar de Chilevisión y fue consultada por su separación y la opinión que dio su cuñada, Carla Ballero, sobre la situación. 

Sin embargo, Ludmila fue escueta con sus palabras y se limitó solo a contestar: “te dije que no iba a hablar”.

Aunque sí habló brevemente sobre su estado en medio de este momento personal y aseguró que “estoy bien”.

Cabe recordar que fue Álvaro Ballero quien dio a conocer la noticia de su separación con un mensaje en su cuenta de Instagram. El exchico reality transparentó el difícil momento y contó que tras 17 años y cuatro hijo en común, los dos decidieron tomarse un tiempo en su relación. 

“Hoy hemos decidido tomar tiempo, reflexionar y separarnos. Este es el proceso más difícil y doloroso de mi vida, aquí no hubo engaño, pero los últimos años han sido tan difíciles que han afectado inevitablemente la relación”, aseguró en esa oportunidad.

Ludmilla rompe el silencio por su quiebre

Publicidad

Destacamos

Noticias

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Lo último

Lo más visto

“Más de un año...”: Coté López presentó a su nuevo galán y detalló primer encuentro

En uno de los registros compartidos por la empresaria, se puede apreciar al joven brasileño mientras María José le habla en portugués.

07/09/2025

Mujeres pueden recibir $297 mil por hijo: Revisa requisitos y desde qué edad accedes al beneficio

El Bono por Hijo es un beneficio estatal que fue creado para incrementar las pensiones de las mujeres que cumplan con los requisitos, por cada hijo vivo, incluso aquellos que son adoptados.

07/09/2025

Incidentes en romería: Adolescente detenido con molotov y encapuchados lanzaron fuegos artificiales

La marcha en conmemoración a las víctimas de la dictadura militar se dirigía hacia las afueras del Palacio de La Moneda, cuando comenzaron a registrarse una serie de disturbios.

07/09/2025

“No le pagai' ni al banco...”: Nano Calderón causó revuelo tras curiosa solicitud de un seguidor

El empresario e influencer tuvo una particular opinión sobre los hombres que se toman fotografías y luego las suben en sus redes sociales.

07/09/2025