ExYingo y chica reality: Descubre a la nueva participante confirmada de Fiebre de Baile - Chilevisión

05/09/2025 16:08

ExYingo y chica reality: Descubre a la nueva participante confirmada de Fiebre de Baile

Faloon Larraguibel se convierte en la sexta confirmada en el regreso del estelar que muy pronto será parte de la oferta prime de la señal de Paramount con la conducción de Diana Bolocco.

Este viernes se confirmó a Faloon Larraguibel como la nueva participante de Fiebre de Baile, el exitoso espacio de entretención y talento que muy pronto regresará a la oferta programática de la señal.

La chica reality comenzó su carrera televisiva en Mekano (2003), pero fue en Yingo donde alcanzó mayor notoriedad, convirtiéndose en una de las grandes protagonistas del extinto espacio juvenil de Chilevisión.

En esos años, Larraguibel también pudo probarse como actriz al participar en las teleseries juveniles Vampiras, Gordis y Don Diablo

Actualmente goza de gran popularidad en las redes sociales, teniendo más de un millón de seguidores en Instagram, y más de 130 mil en TikTok.

Faloon es la sexta confirmada en el regreso de Fiebre de Baile, programa en el que ya estuvo en 2010, tras las confirmaciones de:

  • Constanza Capelli
  • Nicole “Luli” Moreno
  • Jorge “Kike” Acuña
  • María José Quiroz
  • Agustín Maluenda Jr.

El regreso de Fiebre de Baile

El exitoso e histórico estelar Fiebre de Baile, que marcó a toda una generación con sus competidores, romances y momentos inolvidables, regresa a Chilevisión tras 13 años de su última emisión con la conducción de Diana Bolocco.

En su nueva temporada, mezclará la esencia que lo hizo famoso hace más de una década, con nuevas tendencias y desafíos virales que hoy dominan las redes sociales, para conquistar a públicos de todas las edades.

Próximamente, se darán a conocer nuevos competidores confirmados, los jurados y la fecha de estreno.

