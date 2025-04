“Están hablando mucho”: La reacción de Agustina Cabañas tras agresión en Temuco - Chilevisión

Cabañas fue agredida por una mujer afuera de un club nocturno en Temuco, quien además viralizó los hechos en redes sociales y la cuestionó por su actitud desde la filtración de un video junto a Fabricio Vasconcelos.

Agustina Cabañas se refirió a la agresión que sufrió la madrugada de este sábado en Temuco a las afueras de un club nocturno, con una polémica publicación.

Los hechos fueron expuestos en la cuenta de Instagram de Valentina Nefertary, quien protagonizó la situación e increpó a Cabañas por la viralización de un video de carácter íntimo junto a Fabricio Vasconcelos, del que él no tenía conocimiento.

"Ustedes están hablando mucho"

"¿No te gusta burlarte de la gente?", expresó Valentina, haciendo alusión a la forma en que Agustina se ha referido a otras mujeres como Pamela Díaz, Daniella Cháves y Melanie Scarlette, quienes expusieron públicamente su descontento con Cabañas.

Al respecto, tras la viralización de los videos donde es agredida, Agustina lanzó una indirecta publicando en sus historias de Instagram la canción de Paloma Mami "Don´t Talk About Me".

"¡Ay! Dios mío, dicen que no soy talentosa, dicen que no soy chilena, dicen que estoy hecha y en verdad, en verdad, ustedes están hablando mucho, pero ¿Quién te está escuchando?", fueron las frases que inicialmente eligió Cabañas.

Minutos más tarde, la joven publicó otro extracto de la canción que señala: "Mientras ustedes se ven bien mordidos, yo me veo bien rica. Hablando aún no lo creo, me esuchan en el club eso nunca va a parar. Esto es pa' los que durmieron".

Tanto Pamela Díaz, como Daniella Chávez y Melanie Scarlette cuestionaron el actuar de Cabañas de manera pública, lo que generó que durante la última semana, Agustina se refiriera en duros términos hacia las tres, causando malestar entre los internautas en redes sociales.

Revisa las publicaciones de Instagram: