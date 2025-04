“Nos estás viendo la cara”: Voltereta de Agustina Cabañas desató tenso momento en Primer Plano - Chilevisión

Tras cambiar su versión sobre la supuesta infidelidad con Fabricio Vasconcelos, Conty Ganem expuso los mensajes que Agustina le envió desde noviembre de 2024 a la fecha, lo que enfureció a la modelo.

Este domingo, Agustina Cabañas cambió su verisón de los hechos y desmintió la infidelidad de Fabricio Vasconcelos, por lo que Conty Ganem expuso los mensajes que la modelo le envió en Primer Plano.

Agustina se enfureció e incluso pidió que Conty abandonara el estudio, lo que no fue aprobado por Julio César Rodríguez, quien negó su petición, así que fue la modelo quien terminó la entrevista abruptamente.

"Nos estás mintiendo"

Cabañas pidió que sólo leyeran el comunicado que había escrito, donde desmiente su relato inicial sobre la presunta infidelidad y no aceptó entregar más detalles.

"Yo no puedo dejar pasar esto (...) Yo te entrevisté el viernes, pero yo quiero dejar algo claro. Tú a mí me escribiste el 26 de noviembre a las 22:42 horas y me escribes lo siguiente, que lo puse en la nota: "Hola Conty, quería contarte que estuve con Fabricio Vasconcellos y le fue infiel a su esposa conmigo'", reveló la periodista.

En esa misma línea, agregó: "Hablamos por teléfono el 27 de noviembre y el mensaje está acá" y además aseguró que Agustina había hablado con otros periodistas: "No lo voy a responder eso, yo ya dejé mi comunicado y esa es la verdad", sentenció Cabañas.

"Nos estás mintiendo, nos estás viendo la cara", criticó la periodista, quien además reveló: "Cuando hablamos en noviembre me mandas un extracto de un video y me dices: 'Ahí se ve su cara, el video entero puedo mostrartelo en persona', o sea tú querías mostar este video ya en noviembre".

Agustina aseguró que no tuvo relaciones íntimas con Fabricio y pidió que Conty abandonara el estudio para que la entrevista continuara, lo que no fue posible. Finalmente Cabañas fue quien termina la conversación, por lo que Ganem concluyó: "Yo creo que la están amenazando".

