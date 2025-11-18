“Está bien existir”: Cata Days rompió en llanto tras presentación en Fiebre de Baile y entregó potente mensaje - Chilevisión

La bailarina habló de sus inseguridades, las dificultades que se presentaron a la hora de ensayar el Pole Dance y luego envió un conmovedor mensaje al público de Fiebre de Baile.

Cata Days estalló en llanto este martes en el último capítulo de Fiebre de Baile y entregó un potente mensaje al público tras enfrentarse al desafío de Pole Dance.

La influencer pasó a zona de eliminación junto a Esteban Paredes dado que su presentación contenía pocos momentos en los que se hacía uso de la barra para bailar.

¿Qué dijo Cata Days en Fiebre de Baile?

"Es como un poco un tema tabú, pero al ser una persona grande, gorda, soy pesada, entonces obviamente subirme a la barra conlleva un riesgo grande y quisimos trabajar en base a lo que encontrábamos también seguro", comenzó explicando Cata Days.

En esa misma línea, agregó: "Obviamente, igual saliendo de nuestra zona de confort, así que estoy más que conforme con lo que hicimos el día de hoy".

La bailarina recibió una ovación del público y luego entregó un potente mensaje: "Quería mandar este mensaje a todas las personas que se ocultan tras un cuerpo, que está bien existir, también tenemos un espacio y estoy feliz acá también de poder representar a la que se sienta representada obviamente", cerró.

Revive el momento: