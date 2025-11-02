 La conmovedora despedida de Emilia Noguera a Héctor Noguera: Compartió inéditas fotos de su papá - Chilevisión
02/11/2025 16:08

La conmovedora despedida de Emilia Noguera a Héctor Noguera: Compartió inéditas fotos de su papá

La actriz compartió a través de sus redes sociales unas tiernas fotografías de su infancia junto al destacado intérprete,

Publicado por CHV Noticias

Este domingo, Emilia Noguera dedicó un emotivo adiós a su padre, Héctor Noguera, quien falleció el pasado 28 de octubre a los 88 años.

A través de Instagram, la actriz compartió tiernas fotografías de su infancia junto al destacado intérprete, acompañadas de la frase: “El resto es silencioso”.

La publicación se llenó de mensajes de cariño y apoyo de colegas del mundo artístico, entre ellos uno especial de Mayte Rodríguez, quien escribió:

"Te abrazo, querida, el silencio de a poco se convertirá en música... Para mí, los que 'ya no están', siempre están. Y estarán. En ti, en cada paso... Vive en ti. Todo el amor". 

Durante la misa de despedida, Emilia Noguera también le interpretó a su padre la canción Calma (Arrullo para mí mismo) de la banda chilena Bere, en un momento cargado de emoción y simbolismo.

Mira la publicación a continuación:

