“Ella trató de...”: Naya Fácil reveló porqué su mamá vive en una de sus casas e impactó a seguidores - Chilevisión

La influencer ha dicho en múltiples ocasiones que su madre no quiere tener ningún tipo de relación con ella e impactó a sus seguidores con una profunda respuesta al respecto.

Naya Fácil impactó a sus seguidores al revelar el motivo por el cual su madre habita en una de sus propiedades de forma gratuita.

La influencer ha expuesto en múltiples ocasiones maltratos verbales y vulneraciones por parte de su madre, quien además, según asevera, no quiere tener una relación con ella pese a que es uno de sus anhelos más profundos.

"Trató de hacer lo mejor que pudo"

"Si tu mamá fue tan mala contigo ¿Por qué le dejaste tu departamento? Yo no lo haría", señaló un seguidor, a lo que Naya respondió mediante su cuenta de Instagram con una profunda reflexión.

"Es complejo, igual es mi madre, independientemente de todo. El reiki me ayudó a entender que ella trató de hacer lo mejor que pudo con los recursos que tuvo para mí, con las herramientas, igual ella trae traumas del pasado", explicó.

En esa misma línea, Naya agregó: "Ella no tiene donde vivir, igual tiene una edad avanzada, entonces tampoco es que voy a llegar y le voy a decir: 'Ya, ándate para la calle'. No me da, no me da el cuero independientemente de todo lo que yo pasé, no puedo ser así y no viviría tranquila sabiendo que la eché, prácticamente, a la calle, porque yo sé que no tiene dónde estar".

Por otra parte, la influencer explicó que el departamento en cuestión sigue estando a su nombre: "Sigue siendo mío legalmente, ella vive ahí, obviamente gratis y todo, yo no soy de cobrar arriendo ni nada. Yo no soy como su familia, yo sí soy de corazón".

Además, la influencer reiteró que le "encantaría" poder hablar con su madre, pero enfatizó en que ella no tiene intención de hacerlo, sin embargo, concluyó: "No soy una persona con odio ni con rencor, y si puedo hacer que ella viva tranquila, lo voy a hacer".

