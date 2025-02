El polémico mensaje del papá de Dante Jara que desató pelea con Naya Fácil: “Quédate por allá…” - Chilevisión

Fernando Jara se enfrentó a Naya Fácil luego de que la influencer publicara un mensaje que este le envió el 2021.

Este domingo Naya Fácil anunció la cancelación de la Gala del Pueblo, lo cual causó revuelo en redes sociales, debido a que la influencer había organizado una "lucatón" para poder llevar a cabo el evento.

Tras la cancelación, Naya le preguntó a sus seguidores dónde podría ir a parar el dinero, a lo que muchos usuarios le propusieron destinar el monto a la campaña "Dante contra Duchenne".

Hay que recordar que en mayo de 2024, Fernando Jara inició una caminata desde el norte del país para poder reunir el dinero y así costear el medicamento para su hijo Dante, diagnosticado con Distrofia Muscular de Duchenne.

Sin embargo, la influencer decidió no destinar lo recaudado a la campaña de Fernando Jara, esto, debido a un antiguo mensaje que el padre de Dante le mandó a Naya.

El mensaje que desató el conflicto entre el papá de Dante y Naya Fácil

Naya compartió la captura de un chat con el padre de Dante, quien respondió una historia en diciembre de 2021 diciendo "quédate por allá no más... Te traí todos los virus pa' Chile (sic)".

"Si yo no ayudé al papá de Dante es porque cuando me enviaron la campaña que él estaba realizando, iba a escribirle al DM para brindarle apoyo y lo primero que me encontré en el DM son mensajes tirándome mierd. Así que decidí omitir la ayuda y quedarme callada con ese tema", explicó Naya.

"Si lo voy a hablar que sea con pruebas, acá adjunto pantallazo porque a mí me gusta hablar con boucher, pero ahora los cantantes son todo pro ayuda a fundaciones, para quedar bien, así que no hablen sin saber", finalizó.

Recordamos que el mensaje fue enviado en diciembre de 2021, antes de que el menor naciera.

Mira el mensaje a continuación: