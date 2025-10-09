Actualizan estado de salud de Zion tras sufrir accidente de tránsito: “Confía plenamente en...” - Chilevisión

El equipo del reggaetonero subió a sus redes sociales un comunicado detallando su condición actual, tras ser víctima de un siniestro vial en su natal Puerto Rico.

En las últimas horas se conoció una actualización del estado de salud del reggaetonero Zion, quien lleva internado desde el martes tras sufrir un complejo accidente vehicular en Puerto Rico.

Recordemos que ese día el músico de 44 años, exintegrante del mítico dúo Zion & Lennox, tuvo que ser hospitalizado en el Centro Médico de Río Piedras.

En ese momento, se informó que tenía un pronóstico reservado.

Ahora, la información que se conoció desde su entorno es bastante más optimista, pues reportan una mejoría en su estado.

En un comunicado hecho por su equipo y difundido en redes sociales del artista, notificaron que Zion "continúa recuperándose favorablemente y confía plenamente en que Dios tiene el control".

El documento indica que el músico "espera estar completamente recuperado pronto para seguir disfrutando y cumpliendo con sus compromisos en este gran momento que representa el lanzamiento de su nuevo álbum The Perfect Melody 2".

En ese sentido, añaden que, "a pesar de las circunstancias, se mantiene positivo, enfocado y con la fe puesta en regresar para continuar compartiendo su música con todos ustedes".

"Gracias por el cariño, las oraciones y el apoyo constante. Zion promete volver más fuerte que nunca", cierra el comunicado.