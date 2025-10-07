Reguetonero Zion hospitalizado tras grave accidente: Condición médica es de pronóstico reservado - Chilevisión

El equipo del cantante informó que se encuentra recibiendo atención en un recinto médico y su pronóstico es de carácter reservado por el momento.

El reguetonero Zion fue hospitalizado de urgencia tras sufrir un accidente vehicular durante la jornada de este martes en Puerto Rico.

El artista, conocido por su participación en el dúo Zion & Lennox, se encuentra internado en el Centro Médico de Río Piedras y su pronóstico es de carácter reservado.

“Zion fue recientemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado”, señalaron en su Instagram oficial a través de un comunicado.

Respecto a su condición médica indicaron que “permanece reservada, mientras su familia y equipo están enfocados en su recuperación”.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

“Agradecemos el cariño, las oraciones y el apoyo de todos sus seguidores, y pedimos respeto y apoyo en este momento”, comentaron desde su equipo.

En esa línea, adelantaron que “las actualizaciones serán comunicadas únicamente por medios oficiales”.

Zion hospitalizado tras accidente