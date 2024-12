Violinista fue a matrimonio a tocar intro de Zun Da Da: Video se viralizó y hasta Zion lo compartió - Chilevisión

La joven chilena llamada Catalina Riquelme compartió el video en TikTok, aunque reconoció que en un principio "me daba vergüenza".

Una joven violinista interpretó la icónica y recordada intro de Zun Da Da, un clásico del reguetón old school, en un matrimonio y el registro se volvió viral.

Han sido tantas las reproducciones del video, que incluso Zion, el autor de la canción, compartió el registro en sus redes sociales.

Ante esto, la violinista en cuestión, llamada Catalina Riquelme, reaccionó y contó los promenores de su performance.

Violinista tocó Zun Da Da en matrimonio

El video en TikTok cuenta con más de 1,3 millones de "me gusta" y casi 11 millones de reproducciones.

"Zun Da Da para iniciar la fiesta en un matrimonio", escribió Catalina en el registro en el que se le ve interpretando el instrumento de cuerda mientras los invitados esperan para comenzar a bailar.

Ante la explosión de reproducciones del video, la joven publicó otro TikTok en el que explicó que en un principio no lo quería publicar y reveló que, tras hacerlo, el mismo Zion lo compartió en sus redes.

"Habían pasado algunas semanas (el matrimonio) y no había subido ningún video al respecto... me empezó a dar vergüenza (...) Yo veía ese video y decía 'oh, tiene pifias', no quería subirlo", reconoció.

Tras eso, contó que luego de reflexionar decidió subir su presentación y que "literalmente fui a ese matrimonio solamente a tocar la intro de Zun Da Da".

Lo subió y "me desentendí, no me metí más a TikTok porque me daba vergüenza (...) después caché que se estaba haciendo súper viral".

"Y después vi que lo compartió Zion... quiero dejar una enseñanza con este video: aunque les de miedo subir algo, háganlo nomás. Atrénvanse a subir lo que hacen".

