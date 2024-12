“Micro karaoke” se viralizó en TikTok: Pasajero sacó aplausos en pleno recorrido por Santiago - Chilevisión

El joven se subió al bus del recorrido 406, donde fue alentado por el carismático conductor y el resto de los pasajeros.

Un conductor del sistema Red Movilidad se hizo viral en redes sociales tras implementar un karaoke al interior del bus.

El video viralizado en TikTok muestra a un pasajero de origen asiático luciéndose con su interpretación de Sabes, un clásico del grupo mexicano Reik.

El registro fue publicado por un chofer del recorrido 406, identificado como Tito Lobos.

"¡Un aplauso!", gritó el micrero tras la participación del joven, quien agradeció el cariño de la gente. "Gracias a todos, por ustedes soy mejor cada día", afirmó.

"Micro karaoke" se volvió viral en TikTok

Como era de esperarse, los usuarios reaccionaron con diversos comentarios al particular karaoke móvil.

"No hay cómo aburrirse en Chile", "no parece Santiago", "nadie habla del sentimiento que le puso el chinito", "no me sirve la micro, pero la quiero tomar" y "tiembla Reik" fueron parte de los comentarios.

Cabe mencionar que no es la primera que este simpático conductor se ha viralizado en redes sociales. Su historia ha llegado a la televisión, donde incluso lo califican como el "micrero tiktoker" o el "chofer animador".

Mira el video acá: