Yuyuniz Navas rompe el silencio por vinculación con crimen de La Reina: “Me encontraba de visita...” - Chilevisión

La intérprete fue tajante y señaló no estar "implicada en los hechos" y que la razón de su presencia ahí sería una visita a "una persona de confianza".

Tras ser apuntada como una potencial testigo clave en las indagatorias del triple crimen de La Reina, Yuyuníz Navas se manifestó en redes sociales y aclaró la razón de su vinculación con el caso.

A través de una carta difundida en Instagram, la actriz manifestó que "no estoy implicada en los hechos" y explicó que su presencia en el lugar el día de los hechos fue por una visita a una "persona de confianza".

Según la intérprete, fue vista en un lugar en el que "transita frecuentemente" y que, por casualidad, "son cercanos al lugar de los hechos", ocurridos el octubre pasado.

Pese a todo lo anterior, Navas afirmó haber "colaborado en prestar declaración como todos los vecinos del sector que estábamos en un día normal".

"Como chilena cumpliré con todo lo que la Policía de Investigaciones y la justicia requieran de mí, porque no estoy implicada en los hechos, y mi obligación, como la de cualquier otro ciudadano que respeta las instituciones, es estar disponible a lo que se requiera", añadió.

Finalmente, la actriz señaló que, al ser conocida, su nombre "hoy genera especulaciones de la prensa en titulares equívocos que dañan mi honra y mi imagen".

No solo eso, pues también plantea que "perjudican la investigación y pierden el foco de un proceso judicial que las autoridades del país deben conducir en base a esclarecer los hechos, dar consuelo y justicia a esa familia".