Nuevo antecedente en triple crimen de La Reina: Fiscalía citaría a declarar a Yuyuniz Navas - Chilevisión

La actriz podría ser una testigo clave para contrastar versiones sobre la ubicación de Jorge Ugalde el día y a la hora del crimen, detalla su defensa a Contigo en la Mañana.

Un importante nuevo antecedente se sumó a la investigación del triple crimen de La Reina e involucraría directamente a la conocida actriz Yuyuniz Navas.

Desde que estalló el caso, en octubre pasado, Fiscalía ha recabado evidencias y declaraciones de testigos. En medio de esas diligencias, el nombre de la intérprete fue vinculado a las indagatorias.

En diálogo con Contigo en la Mañana, Marcelo Castillo, abogado defensor de Jorge Ugalde —imputado y uno de los principales sospechosos—, explicó que la revisión de las cámaras de seguridad permitió situar a Yuyuniz Navas en la calle La Cañada el día del crimen.

Yuyuniz Navas citada a declarar en investigación de crimen de La Reina

Antes de que se conociera su identidad, una testigo había mencionado la presencia de una mujer con características físicas similares a la actriz conversando con alguien que coincidiría en apariencia con Jorge Ugalde, supuestamente en actitud "sospechosa".

Sin embargo, esta nueva posibilidad —sostiene la defensa de Ugalde— desecharía la tesis de que el hombre visto en la escena correspondiese a Ugalde, quien ya ha alegado no estar allí en ese momento.

El abogado Marcelo Castillo detalló que identificaron a Yuyuniz Navas gracias a las cámaras de seguridad, pues las características físicas serían coincidentes y una patente vehicular habría terminado de zanjar las dudas.

Por ello, le solicitaron al Ministerio Público que fuese citada a declarar.

El defensor puntualizó que la hija de Eli de Caso "tiene una relación con una casa vecina" y aclaró que "no tiene ninguna relación con los hechos".