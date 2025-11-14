 “Una vez que se conozca toda la verdad”: Familia Ugalde Cruz Coke apunta a futuras acciones por triple crimen en La Reina - Chilevisión
Minuto a minuto
Uno se entregó EN VIVO: ¿Quiénes son los dos nuevos detenidos por el crimen de Krishna Aguilera? Ingresó a Punta Peuco primer reo común: Tiene 75 años y cumple condena por violación “Mi nombre está limpio”: Max Valenzuela reveló que fue declarado inocente tras denuncia por delitos sexuales “Una vez que se conozca toda la verdad”: Familia Ugalde Cruz Coke apunta a futuras acciones por triple crimen en La Reina Varias casas afectadas: Registran incendio en el campamento Nueva Esperanza en Cerrillos
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/11/2025 09:23

“Una vez que se conozca toda la verdad”: Familia Ugalde Cruz Coke apunta a futuras acciones por triple crimen en La Reina

La familia emitió una declaración pública donde parten indicando que lamentan profundamente la muerte del fotógrafo y sus hijos.

Este jueves, la familia Ugalde Cruz-Coke, integrada, entre otros, por Trinidad Cruz-Coke, hermana de Eduardo; y Jorge Ugalde, esposo de la primera y único detenido por el triple crimen de La Reina, rompió el silencio.

La familia emitió una declaración pública donde parten indicando que lamentan profundamente la muerte del fotógrafo y sus hijos. "Como familia estamos consternados y adoloridos por lo ocurrido, y estamos viviendo un duelo muy profundo".

Además señalaron que apoyan y creen firmemente en la inocencia de los familiares que están siendo investigados. "Desde el primer momento, hemos estado colaborando con la justicia para esclarecer cuanto antes estos hechos horribles", indicaron.

Familia Ugalde Cruz-Coke espera por acciones futuras 

Al final del comunicado, la familia indicó que "una vez que se conozca toda la verdad, se tomarán las acciones legales que correspondan contra quienes resulten responsables".

Revisa el comunicado completo

DECLARACIÓN PÚBLICA

Lamentamos profundamente la muerte de nuestro hermano y tío, y de nuestros primos y sobrinos. Como familia estamos consternados y adoloridos por lo ocurrido, y estamos viviendo un duelo muy profundo.

Acompañamos y apoyamos a nuestros familiares que están siendo investigados y creemos firmemente en su inocencia.

Desde el primer momento, hemos estado colaborando con la justicia para esclarecer cuanto antes estos hechos horribles.

Una vez que la justicia haga su trabajo y se conozca toda la verdad, se tomarán las acciones legales que correspondan contra quienes resulten responsables.

La familia Ugalde Cruz-Coke

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Cuál es la multa por no votar en las elecciones del próximo domingo?

Lo último

Lo más visto

“Lamentamos profundamente...”: Familia Ugalde Cruz-Coke rompe el silencio tras crimen de La Reina

A través de un escrito divulgado por sus representantes, la familia defendió la inocencia del imputado y señaló que están colaborando con la justicia para "esclarecer cuanto antes estos hechos horribles".

13/11/2025

VIDEO | Impacto en Arica: Captan momento en que hombre fue abatido en plena Corte de Apelaciones

La fatal balacera se registró este jueves al interior del recinto judicial de Arica. Según detalló la Fiscalía, un sujeto fallecido había atacado a un funcionario del Poder Judicial con un arma blanca.

13/11/2025

Este es el momento en que Paul Vásquez sufre problema de salud en combate a incendio en San Bernardo

Personal de Bomberos se encuentra enfrentando un siniestro en una zona residencial de San Bernardo.

13/11/2025

Atacante murió y un funcionario apuñalado: Lo que se sabe de la balacera en Corte de Apelaciones de Arica

Durante la tarde de este jueves se produjo un ataque al interior del recinto de Justicia, donde un hombre fue abatido por Carabineros tras intentar atacar a un funcionario del Poder Judicial.

13/11/2025