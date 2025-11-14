“Una vez que se conozca toda la verdad”: Familia Ugalde Cruz Coke apunta a futuras acciones por triple crimen en La Reina - Chilevisión

La familia emitió una declaración pública donde parten indicando que lamentan profundamente la muerte del fotógrafo y sus hijos.

Este jueves, la familia Ugalde Cruz-Coke, integrada, entre otros, por Trinidad Cruz-Coke, hermana de Eduardo; y Jorge Ugalde, esposo de la primera y único detenido por el triple crimen de La Reina, rompió el silencio.

La familia emitió una declaración pública donde parten indicando que lamentan profundamente la muerte del fotógrafo y sus hijos. "Como familia estamos consternados y adoloridos por lo ocurrido, y estamos viviendo un duelo muy profundo".

Además señalaron que apoyan y creen firmemente en la inocencia de los familiares que están siendo investigados. "Desde el primer momento, hemos estado colaborando con la justicia para esclarecer cuanto antes estos hechos horribles", indicaron.

Familia Ugalde Cruz-Coke espera por acciones futuras

Al final del comunicado, la familia indicó que "una vez que se conozca toda la verdad, se tomarán las acciones legales que correspondan contra quienes resulten responsables".

Revisa el comunicado completo

DECLARACIÓN PÚBLICA

Lamentamos profundamente la muerte de nuestro hermano y tío, y de nuestros primos y sobrinos. Como familia estamos consternados y adoloridos por lo ocurrido, y estamos viviendo un duelo muy profundo.

Acompañamos y apoyamos a nuestros familiares que están siendo investigados y creemos firmemente en su inocencia.

Desde el primer momento, hemos estado colaborando con la justicia para esclarecer cuanto antes estos hechos horribles.

Una vez que la justicia haga su trabajo y se conozca toda la verdad, se tomarán las acciones legales que correspondan contra quienes resulten responsables.

La familia Ugalde Cruz-Coke