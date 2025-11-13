 “Lamentamos profundamente...”: Familia Ugalde Cruz-Coke rompe el silencio tras crimen de La Reina - Chilevisión
Se entregó el "lugarteniente" de Juan Beltrán: Quién es y cuál sería su rol en caso de Krishna Aguilera "Son dos muchachos": Abogado detalló quiénes están detrás del ataque a Cristal Aguilera en San Bernardo Atacante era un funcionario: Revelan detalles de la fatal agresión en Corte de Apelaciones de Arica AHORA | Conmoción en Barrio Meiggs: Ciudadano chino murió tras caer de quinto piso de edificio "Lamentamos profundamente...": Familia Ugalde Cruz-Coke rompe el silencio tras crimen de La Reina
13/11/2025 15:14

“Lamentamos profundamente...”: Familia Ugalde Cruz-Coke rompe el silencio tras crimen de La Reina

A través de un escrito divulgado por sus representantes, la familia defendió la inocencia del imputado y señaló que están colaborando con la justicia para "esclarecer cuanto antes estos hechos horribles".

La familia Ugalde Cruz-Coke, integrada, entre otros, por Trinidad Cruz-Coke, hermana de Eduardo; y Jorge Ugalde, esposo de la primera e imputado por el crimen del segundo en La Reina, rompió el silencio y publicó un comunicado.

“Como familia estamos consternados y adoloridos por lo ocurrido, y estamos viviendo un duelo muy profundo”, comenzaron diciendo en comunicado consignado por Radio Biobío, respecto a los hechos ocurridos el pasado 18 de octubre.

Junto con lamentar "profundamente la muerte de nuestro hermano y tío, y de nuestros primos y sobrinos", también insistieron en la inocencia de Trinidad y Jorge, actualmente investigados por el triple homicidio. 

"Acompañamos y apoyamos a nuestros familiares que están siendo investigados y creemos firmemente en su inocencia", señalaron en el escrito. "Desde el primer momento, hemos estado colaborando con la justicia para esclarecer cuanto antes estos hechos horribles".

Finalmente, en la misiva divulgada por representantes de la familia, el clan anunció medidas "una vez que la justicia haga su trabajo y se conozca toda la verdad": "Se tomarán las acciones legales que correspondan contra quienes resulten responsables", cerraron.

Cabe recordar que la última polémica en el caso surgió tras una solicitud de los Ugalde/Cruz-Coke, que consistía en una petición para retirar el cuerpo del fotógrafo y llevarlo hacia un mausoleo familiar. Desde el círculo de la víctima se negaron tajantemente a la petición.

Revisa el comunicado completo:

DECLARACIÓN PÚBLICA

Lamentamos profundamente la muerte de nuestro hermano y tío, y de nuestros primos y sobrinos. Como familia estamos consternados y adoloridos por lo ocurrido, y estamos viviendo un duelo muy profundo.

Acompañamos y apoyamos a nuestros familiares que están siendo investigados y creemos firmemente en su inocencia.

Desde el primer momento, hemos estado colaborando con la justicia para esclarecer cuanto antes estos hechos horribles.

Una vez que la justicia haga su trabajo y se conozca toda la verdad, se tomarán las acciones legales que correspondan contra quienes resulten responsables.

La familia Ugalde Cruz-Coke

