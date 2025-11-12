Ugalde no habría estado solo: Revelan conversación de vecino que podría dar giro en triple crimen de La Reina - Chilevisión

El diálogo entre dos vecinos podría ser fundamental para situar supuestamente a una segunda persona el día y a una hora aproximada del crimen en el que Eduardo Cruz Coke y sus dos hijos fueron asesinados.

Esta última semana se abrió la posibilidad de un posible vuelco en el triple asesinato de La Reina, luego de que en una conversación entre vecinos se destapara la presencia de una segunda persona en la casa el día del crimen.

En la reciente emisión de Contigo en la Mañana se dio a conocer un chat entre dos personas, quienes serían vecinos del fotógrafo Eduardo Cruz Coke y podrían convertirse en testigos clave.

En la conversación, uno de ellos menciona haber visto a una segunda persona —aparte de Jorge Ugalde— el mismo día del crimen, justo frente al portón de la casa en La Cañada.

De acuerdo al mensaje, el avistamiento además habría ocurrido a una hora que coincidiría con el horario aproximado del crimen, obtenida mediante la data de muerte de los cuerpos.

Ugalde no habría estado solo: ¿Qué dice el posible testigo clave en crimen de La Reina?

La conversación, desclasificada por el matinal de Chilevisión, muestra un intercambio entre dos personas. El primero de ellos, identificado como un vecino, dice:

" El que salió a trotar es la persona que encontró a las tres personas muertas ", presumiblemente refiriéndose a Jorge Ugalde.

Luego, añade: "Hay 3 casas que comparten terreno".

A continuación, una persona identificada como otro vecino contesta con otros dos mensajes:

"Chupalla".

"Yo ayer salí tipo 15:30 con los niños y no recuerdo si de ida o de vuelta vi a dos personas, un hombre y una mujer, saliendo de la casa ".

Cabe recordar que, hasta ahora, la principal hipótesis del caso sitúa al cuñado del fotógrafo como único sospechoso del crimen.

Según Fiscalía, el sujeto habría adquirido en un supermercado chino una serie de elementos para, una vez estando en la escena, simular un robo y dar muerte a Cruz Coke y sus dos hijos.

