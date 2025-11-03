“Acto de justicia”: Pdte. Boric confirma que Punta Peuco pasará a ser un penal común - Chilevisión

Este lunes, el presidente Gabriel Boric anunció que el penal Punta Peuco, hoy destinado a personas que cometieron crímenes de lesa humanidad, pasará a ser un establecimiento penitenciario común.

La confirmación de la noticia llegó luego de que la Contraloría General de la República tomara razón del decreto planteado por el Ejecutivo.

El mandatario señaló que "se acaba Punta Peuco como un penal especial para victimarios de la dictadura civil y militar que asoló a Chile durante 17 años" y da cumplimiento a una promesa de la última Cuenta Pública.

El jefe de Estado afirmó que "el hecho de que Chile mantuviera un penal especial como este no tiene justificación", especialmente considerando otros factores como seguridad y la situación en los recintos penales.

"Hace años que conocemos la sobrepoblación y hacinamiento de las cárceles. Por eso, cada esfuerzo por ampliar, mejorar la infraestructura carcelaria, aumentar las plazas, es una buena noticia en materia de seguridad", opinó.

Con motivo de la transformación del penal, el mandatario detalló los cambios que incluirá. Entre las obras destaca la construcción de un espacio de visitas, una oficina técnica y equipos de tecnovigilancia.

En ese sentido, expresó que dichos planes se encuentran en proceso y que permitirán al recinto "recibir a nuevos internos desde comienzos del próximo año".

"Esta es una decisión que se hace con la perspectiva de optimizar recursos, pero es también un acto de justicia. Desde hoy en Chile no existen presos de primera y segunda categoría", concluyó.