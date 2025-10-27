Pdte. Boric arremete contra “quienes ocupan bots para hacer campaña”: “La violencia va mucho más allá” - Chilevisión

El mandatario aprovechó la Cuenta Pública 2025 del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes para hacer una reflexión en torno a la violencia y las formas que, a su juicio, existen para combatirla.

El presidente Gabriel Boric participó este lunes en la Cuenta Pública 2025 del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes y, en medio de una reflexión en torno a la violencia, apuntó contra "quienes ocupan bots para hacer campaña".

"Cuando se habla de violencia, a veces se piensa solamente en balazo, pero la violencia va mucho más allá. Hay distintos tipos de violencia. La violencia entre cómo nos relacionamos habla mucho de la sociedad en que tenemos", comenzó reflexionando.

Desde el Palacio de La Moneda, el mandatario dijo a los jóvenes presentes: "Que ustedes sean capaces de juntarse con personas que son distintas, que piensan distinto, (...) y que lleguen a acuerdo respecto a seis temas prioritarios es un gran síntoma, es un gran signo".

"Hay, en cambio, otros que están en política y que nunca se han puesto de acuerdo con nadie. Pero para mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas tenemos que llegar a acuerdos entre quienes pensamos distintos", dijo.

Pdte. Boric arremetió contra "bots en campañas"

Boric continuó y afirmó que "el buen trato es fundamental para eso. Querernos un poquito más, mirarnos a los ojos, respetarnos. Y el buen trato se expresa no solamente en estas actividades oficiales, no solamente cuando hay una cámara grabando, sino también en nuestra intimidad".

"En nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones entre amigos, en las relaciones familiares, en las redes sociales también, tremendamente importante”, agregó.

Luego lanzó: "Que ustedes pongan esto como ejemplo o como prioridad es un mensaje también para los adultos, es un mensaje también para quienes ocupan bots para hacer campaña, es un mensaje para todos quienes creen que a través de gritar más fuerte, de la violencia se puede conseguir algo".

"Ustedes, los jóvenes de Chile, están diciendo que no", cerró la idea. "Es a través del diálogo, de la conversación, de la organización y de la rebeldía cuando es necesario, que se pueden lograr cosas", concluyó.