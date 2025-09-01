Televisores, hornos y calefatores: El listado de objetos que serían requisados a reos de Punta Peuco - Chilevisión

Fue en junio cuando el presidente Boric anunció la transformación del penal en una cárcel común. Ahora, Gendarmería estaría ejecutando los primeros pasos para cumplir con esta tarea.

A dos meses de que el presidente Gabriel Boric anunciara en su última Cuenta Pública el “fin a Punta Peuco como se le ha conocido”, ya se estarían ejecutando las primeras adecuaciones para convertir este penal en una cárcel común.

De acuerdo con La Tercera, una de las primeras medidas fue detectar los objetos y pertenencias que serían retirados a los reos, pues serían privilegios no contemplados en el futuro régimen común.

Según el catastro a los reos recogido por el medio citado, entre los elementos figuran:

73 televisores 29 electrodomésticos, entre hornos hervidores y microondas 75 colchones particulares 74 calefactores 10 lavadoras y/o secadoras 105 refrigeradores.



Además, se terminará con las visitas privilegiadas, que podían acceder a los patios de los módulos y se construirá un galpón modular de 360 metros cuadrados para recibirlas, el cual será emplazado en una cancha de tenis.

Más de 130 reos cumplen condena en Punta Peuco

“He instruido al Ministerio de Justicia modificar el decreto que creó dicho establecimiento, abandonando su condición de especial y transformándolo en un penal común que permita segregar a las personas según los requerimientos de gendarmería”, dijo Boric en junio.

La medida contempla modificar el decreto 580 de octubre de 1995, que estableció la creación de un establecimiento penal especial en la comuna de TilTil para asegurar “la integridad física y síquica de las personas que permanecerán en él”.

“Era otro Chile. Desde mi punto de vista no existe justificación alguna para ese privilegio”, argumentó el jefe de Estado, en directa referencia a los militares en retiro y exagentes del Estado que cumplen condena por violaciones a los derechos humanos en dictadura.

Sin embargo, esta modificación no contempla el cierre físico ni reubicación de los internos actuales, que superan los 130, sino que implica que gendarmería podrá enviar a reclusos comunes al centro penitenciario.