Presidente Boric anuncia cambios en Punta Peuco: Pasará a ser un “penal común” - Chilevisión

En el penal Punta Peuco se alberga a ex militares condenados por crímenes de lesa humanidad y su cierre fue un tema latente en el gobierno del pdte. Boric, incluso durante su campaña presidencial.

Este domingo, durante la Cuenta Pública, el presidente Gabriel Boric anunció cambios en el penal Punta Peuco antes de que termine su mandato.

"Instruí al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos modificar el decreto que creó dicho establecimiento, abandonando su condición de especial y transformándolo en un penal común que permita segregar a personas según los requerimientos de gendarmería", dijo el mandatario.

"No solo es una medida de justicia, es también una necesaria gestión para nuestro sistema penitenciario", enfatizó.

Una de las razones por la que esta medida no había tomado fuerza radica en que el ex ministro de Justicia, Luis Cordero, mandó un oficio en 2024 donde rechazó el cierre de Punta Peuco debido a la crisis carcelaria y sobrepoblación penal en el país.

La medida había sido ratificada por el entonces subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo y la ex ministra del Interior, Carolina Tohá.

¿Qué es Punta Peuco?

El Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco está ubicado en Til Til y en él cumplen condena ex militares que fueron condenados por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

En 2011 se expuso que al interior de la cárcel contaban con canchas de tenis, cabañas, juegos infantiles, televisores y parrillas para hacer asados, considerándose un centro penitenciario "de lujo", lo que generó una ola de críticas.

Esta no es la primera vez que se anuncia el cierre de un recinto penitenciario ligado a condenados por crímenes de lesa humanidad. En 2013, el ex presidente Sebastián Piñera anunció el cierre del Penal Cordillera, donde incluso se pretendía celebrar una comida en homenaje a Miguel Krassnoff, uno de los ex militares con más condenas en Chile.