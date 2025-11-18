 ¿Guiño a Franco Parisi? Jeannette Jara aseguró que debe “tunear la Jaraneta” en El Sentido del Humor - Chilevisión
Minuto a minuto
Alcaldesa de Torres del Paine confirma fin de la búsqueda tras tragedia: Desaparecidos están en refugios Pdte. Boric tras tragedia en Torres del Paine: “Cuentan con toda la colaboración de las autoridades” “No hay ninguna persona que....”: Alcaldesa expuso hipótesis tras fatal tragedia en Torres del Paine Metro de Santiago informa cierre de 7 estaciones de Línea 1: Revisa cuáles y alternativas de ruta “Please help”: El desesperado llamado de una turista atrapada que alertó de la tragedia en Torres del Paine
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
18/11/2025 16:32

¿Guiño a Franco Parisi? Jeannette Jara aseguró que debe “tunear la Jaraneta” en El Sentido del Humor

La candidata del oficialismo llegó al podcast conducido por Luis Slimming, Marcelo Valverde y Héctor Romero, donde reconoció la importancia del voto del líder del PDG en segunda vuelta.

Publicado por CHV Noticias

Con guiños a Franco Parisi, la candidata presidencial Jeannette Jara visitó este martes el podcast El Sentido del Humor, conducido por Luis Slimming, Marcelo Valverde y Héctor Romero.

Durante el programa, la exministra del Trabajo se refirió al líder del Partido de la Gente (PDG), quien fue tercera mayoría y sus votos serán clave para definir al próximo presidente en segunda vuelta.

"Teníamos la idea de que hay que ir a cazar los votos de Parisi", comentó Slimming, a lo que Jara afirmó: "Yo creo que la gente de Parisi, como él es bien vivo, por decirlo de alguna manera, también tiene que ponerse viva".

"Hay que ponerse vivos, porque si alguien cree que Kast le va a mejorar las condiciones económicas teniendo como asesor al que se los jodió con los pollos, las farmacias y los remedios (...) Yo digo Kast es colusión, y colusión es corrupción", apuntó.

"También tiene buenos slogans", dijo Romero tras esta última frase, y Jara respondió entre risas: "Me lo enseñó Parisi, mi nuevo mejor amigo".

"Hay que tunear la Jaraneta"

Más adelante, Marcelo sorprendió a Jara con una propuesta para su campaña: "Tunear la Jaraneta", haciendo un guiño a la iniciativa del líder del PDG vinculada al mundo de los autos.

"Todo el día me han estado proponiendo tunear la Jaraneta", contestó la candidata, a lo que Slimming sumó: "Entonces hay que escuchar la voz del pueblo, ¡hay que tunear la Jaraneta!".

A lo largo del capítulo, la abanderada del oficialismo abordó sus principales propuestas, confesó su fanatismo por Felipe Avello y lanzó sus dardos contra Kast.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Comenzó la postulación al Subsidio DS1: Revisa requisitos y plazos para acceder a la casa propia

Lo último

Lo más visto

Aumenta número de turistas fallecidos y desaparecidos en el Parque Nacional Torres del Paine

Personal de Carabineros se encuentra en el Parque Nacional trabajando en las labores de búsqueda del grupo de turistas afectados mientras realizaban el circuito "O".

18/11/2025

“Me retiro”: Gonzalo Cáceres descolocó a Pamela Díaz tras sincera opinión sobre Felipe Kast

El reconocido maquillador no se guardó nada y aprovechó la instancia para hablar sobre la actual relación de "La Fiera" con el senador.

18/11/2025

No eres sólo tú: Confirman caída mundial de X, ChatGPT, Canva y otros sitios tras fallo

La caída tuvo su origen en una falla en Cloudflare, una empresa que protege y acelera el tráfico hacia y desde nubes públicas, nubes privadas, nubes híbridas, entre otras.

18/11/2025

Llevan 4 meses: Skarleth Labra reveló por qué no ha formalizado relación con conocido cantante

La bailarina e influencer fue interrogada por el panel de El VAR de Fiebre de Baile y sinceró que lleva cuatro meses de relación. Eso sí, aclaró que todavía no está pololeando.

18/11/2025