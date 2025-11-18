¿Guiño a Franco Parisi? Jeannette Jara aseguró que debe “tunear la Jaraneta” en El Sentido del Humor - Chilevisión

La candidata del oficialismo llegó al podcast conducido por Luis Slimming, Marcelo Valverde y Héctor Romero, donde reconoció la importancia del voto del líder del PDG en segunda vuelta.

Con guiños a Franco Parisi, la candidata presidencial Jeannette Jara visitó este martes el podcast El Sentido del Humor, conducido por Luis Slimming, Marcelo Valverde y Héctor Romero.

Durante el programa, la exministra del Trabajo se refirió al líder del Partido de la Gente (PDG), quien fue tercera mayoría y sus votos serán clave para definir al próximo presidente en segunda vuelta.

"Teníamos la idea de que hay que ir a cazar los votos de Parisi", comentó Slimming, a lo que Jara afirmó: "Yo creo que la gente de Parisi, como él es bien vivo, por decirlo de alguna manera, también tiene que ponerse viva".

"Hay que ponerse vivos, porque si alguien cree que Kast le va a mejorar las condiciones económicas teniendo como asesor al que se los jodió con los pollos, las farmacias y los remedios (...) Yo digo Kast es colusión, y colusión es corrupción", apuntó.

"También tiene buenos slogans", dijo Romero tras esta última frase, y Jara respondió entre risas: "Me lo enseñó Parisi, mi nuevo mejor amigo".

"Hay que tunear la Jaraneta"

Más adelante, Marcelo sorprendió a Jara con una propuesta para su campaña: "Tunear la Jaraneta", haciendo un guiño a la iniciativa del líder del PDG vinculada al mundo de los autos.

"Todo el día me han estado proponiendo tunear la Jaraneta", contestó la candidata, a lo que Slimming sumó: "Entonces hay que escuchar la voz del pueblo, ¡hay que tunear la Jaraneta!".

A lo largo del capítulo, la abanderada del oficialismo abordó sus principales propuestas, confesó su fanatismo por Felipe Avello y lanzó sus dardos contra Kast.