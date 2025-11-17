Jara se refirió al eventual apoyo de Parisi en segunda vuelta: “No creo que los votos sean de uno” - Chilevisión

Tras los resultados de la primera vuelta, la candidata presidencial de Unidad por Chile visitó Contigo en la Mañana, donde aprovechó de felicitar al ex abanderado del PDG: "Es una buena performance electoral la que hizo".

La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, visitó el matinal Contigo en la Mañana para dar a conocer sus impresiones tras su triunfo en la primera vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025, donde se impuso con el 26,85% de los votos.

La otrora ministra del Trabajo partió refiriéndose a los analistas políticos que, a su juicio, no supieron prever sus logros obtenidos tanto en el Gobierno como en los comicios: "Yo salí primera y gané una primaria, además saqué una reforma, todo en un mismo año", declaró.

"En cada una de las cosas que se han dicho este año, en todas los analistas han dicho que no era posible. Recuerdo en enero, algunos analistas decían 'en junio de 2025 vamos a seguir discutiendo esto', y ahí está la reforma", agregó.

Después, continuó, "fui a las primarias y decían 'imposible que Jara remonte'... gané con un 60%. Hoy acabo de ganar la primaria presidenicla, entonces se construye un escenario como si hubiéramos perdido y no es así".

Jara no descartó reunión con Franco Parisi

Una de las grandes interrogantes luego de la jornada del domingo es qué pasará, por ejemplo, con los votantes de Franco Parisi. El ex candidato del Partido de la Gente alcanzó un sorpresivo 19,71% y pronostican que tendrá un rol importante en el desarrollo de la segunda vuelta.

"Tiene que asimilar su tremendo resultado, yo lo felicito", dijo la abanderada comunista sobre su exadversario. "Creo que es una buena performance electoral que hizo sin dudas. Representa a un sector que la política tradicional no está mirando", reflexionó.

Sobre una eventual reunión, adelantó que "seguramente vamos a conversar, pero no creo que los votos sean de uno". "Mi trabajo va a estar orientado en el territorio con la ciudadanía y hoy, por cierto, en destacar que ganamos una primera vuelta y que estoy contenta por eso", añadió.

Jara subrayó "que todos los que somos candidatos, más que tener votantes duros o militantes nuestros, el desafío está en la gente que no tiene ningún partido, que es casi toda la gente". "Yo quiero ser presidenta de todos los chilenos y chilenas, no solo de los que piensan como yo".

Candidata se refirió a José Antonio Kast

Finalmente, la candidata tuvo palabras para José Antonio Kast, a quien enfrentará el próximo domingo 16 de noviembre en la segunda vuelta presidencial: "En nuestro país y el mundo la ultraderecha ha tenido avance y es una realidad".

"Pero hay que mirarlo no solo con que ellos tengan una estrategia, sino con que qué es lo que nosotros podemos mejorar", manifestó. "Veo que hay mucho espacio de mejora como sector y como candidata".

Junto con eso, luego aseguró que no "tengo duda que hay que combatir el crimen organizado y por eso planteé permanentemente que junto con (...) más inteligencia policial y cárceles, además hay que seguir la ruta del dinero sucio y por eso levantar el secreto bancario".

"¿Vamos a estar siempre persiguiendo al que está vendiendo papelillos en la esquina? Yo creo que hay que ir a los peces gordos pero Kast se opone, ¿y eso de qué nos sirve?", concluyó.