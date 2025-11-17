Estos son todos los diputados y senadores electos en las Elecciones 2025 - Chilevisión

Este domingo se realizaron las elecciones presidenciales y parlamentarias y se definieron a los nombres que se sumaron al Senado y a la Cámara de Diputados y Diputadas para el siguiente periodo electoral.

En el caso de la Cámara Alta, se eligieron 23 representantes en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén, por el periodo 2026-2034.

Por otra parte, también se votó para elegir a 155 representantes que estarán en la Cámara Baja por el periodo 2026-2030.

Senadores electos para el periodo 2026-2034

Arica y Parinacota

Enrique Lee (Ind. Demócratas)

Vlado Mirosevic (PL)

Tarapacá

Renzo Trisotti (REP)

Danisa Astudillo (PS)

Atacama

Daniella Cicardini (PS)

Yasna Provoste (DC)

Valparaíso

Andrés Longton (RN)

Karol Cariola (PC)

Arturo Squella (REP)

Diego Ibáñez (FA)

Camila Flores (RN)

El Maule

Paulina Vodanovic (PS)

Cristián Vial (Ind. REP)

Ignacio Urrutia (REP)

Beatriz Sánchez (FA)

Andrea Balladares (RN)

La Araucanía

Rodolfo Carter (Ind. REP)

Vanessa Kaiser (PNL)

Francisco Huenchumilla (DC)

Ricardo Celis (Ind. PPD)

Miguel Becker (RN)

Aysén

Miguel Ángel Calisto (Ind. FRVS)

Ximena Órdenes (Ind. PPD)

Cámara de Diputados y Diputadas

Distrito 1

Luis Malla Valenzuela (PL)

Jorge Díaz Ibarra (PDC)

Stephanie Jeldrez Ortiz (REP)

Distrito 2

Carlos Carvajal (IND-PPD)

Ximena Naranjo Pinto (IND-UDI)

Álvaro Jofre Cáceres (PNL)

Distrito 3

Sebastián Videla Castillo (IND-PL)

Jaime Araya Guerrero (IND-PPD)

Marcela Hernando Pérez (PR)

Fabián Ossandon Briceño (PDG)

Carlo Arquero Pizarro (REP)

Distrito 4

Jaime Mulet Martínez (FREVS)

Cristian Tapia Ramos (IND-PPD)

Juan Santana Castillo (PS)

Paula Olmos Contreras (PDG)

Ignacio Clement-Lund (REP)

Distrito 5

Carolina Tello Rojas (FA)

Daniel Manoucheri Moghadam (PS)

Nathalie Castillo Rojas (PCCH)

Bernardo Salinas Maya (IND-PCCH)

Eileen Patricia Urqueta Rojas (PDG)

Marco Sulantay Olivares (UDI)

Erich Grohs Marin (PNL)

Distrito 6

Nelson Venegas (PS)

Sofía González Cortes (PCCH)

Francisca Bello Campos (FA)

Javier Olivares Avendaño (PDG)

Luis Pardo Sainz (RN)

Chiara Barchiesi (REP)

Cristian Mella Andau (PDC)

Benjamín Lorca Inzunza (REP)

Distrito 7

Jorge Brito Hasbun (FA)

Jaime Bassa Mercado (FA)

Luis Cuello (PCCH)

Juan Valenzuela Henríquez (PDG)

Andrés Celis Montt (RN

Hotuiti Teao Drago (IND-UDI)

Luis Sánchez Ossa (REP)

Sebastián Zamora Soto (IND-REP)

Distrito 8

Gustavo Gatíca Villarroel (IND-PCCH)

Marco Barraza Gómez (PCCH)

Tatiana Urrutia Herrera (FA)

Cristian Contreras Radovic (PDG)

Mario Olavarría Rodríguez (UDI)

Agustín Romero Leiva (REP)

Enrique Bassaletti Riess (IND-REP)

Pier Karlezi Hazleby (PNL)

Distrito 9

Boris Barrera Moreno (PCCH)

César Valenzuela (PS)

Carlos Cuadrado Prats (PPD)

Tamara Ramírez Ramírez (PDG)

Guillermo Ramírez Diez (UDI)

José Meza Pereira (REP)

Javiera Rodríguez Pascual (REP)

Distrito 10

Gonzalo Winter Etcheberryv (FA)

Emilia Schneider Videla (FA)

Lorena Fries Monleon (FA)

Iraci Hassler Jacob (PCCH)

Jorge Alessandri Vergara (UDI)

Francisco Orrego Gutiérrez (RN)

Hans Marowski Cuevas (PNL)

José Antonio Kast Adriasola (REP)

Distrito 11

Constanza Schonhaut Soto (FA)

Diego Schalper Sepúlveda (RN)

Claudia Mora Vega (RN)

Constanza Hube Portus (UDI)

Cristian Araya (REP)

Catalina del Real (REP)

Distrito 12

Daniela Serrano Salazar (PCCH)

Pamela Jiles Moreno (PDG)

Zanza Parisi Fernández (PDG)

Ximena Ossandon (RN)

Macarena Santelices Cañas (REP)

Álvaro Carter Fernández (REP)

Ana María Gazmuri (Verdes, Regi. y Hum)

Distrito 13

Lorena Pizarro (PCCH)

Gael Yeomans (FA)

Eduardo Durán Salinas (RN)

Felipe Ross Correa (REP)

Valentina Becerra Peña (REP)

Distrito 14

Raúl Leiva Carvajal (PS)

Marisela Santibañez Novoa (IND-PCCH)

Ignacio Achurra Díaz (FA)

Jaime Coloma alamos (UDI)

Juan Irarrázaval Rossel (REP)

Diego Vergara Rodríguez (REP)

Distrito 15

Raúl Soto Mardonez (PPD)

Fernando Zamorano Peralta (PPD)

Valentina Cáceres Monsalvez (IND/FA)

Natalia Romero Talguia (IND-UDI)

Fernando Ugarte Tejeda (REP)

Distrito 16

Felix Bugueño Sotelo (FA)

Carolina Cucumides Calderón (IND-PS)

Ricardo Neumann Bertin (UDI)

Sebastián Cristoffanini (REP)

Distrito 17

Roberto Celedón Fernández (IND/FA)

Priscilla Castillo Gerli (PDC)

Javier Muñoz Riquelme (PDC)

Guillermo Valdes Carmona (PDG)

Jorge Guzman Zepeda (EV)

Benjamín Moreno Bascur (REP)

Germán Verdugo Soto (PNL)

Distrito 18

Consuelo Veloso Avila (IND-PR)

Rodrigo Ramírez Parra (/IND-RN)

Daniel Bustos Leal (REP)

Cristian Menchaca (REP)

Distrito 19

Felipe Cammaño Cardenas (IND-PDC)

Francisco Crisostomo Llanos (PS)

Cristobal Martínez (UDI)

Carlos Chandía Alarcón (RN)

Sara Concha Smith (PSC)

Distrito 20

Álvaro Ortiz Vera (PDC)

Antonio Rivas Villalobos (PS)

Patricio Briones Moller (PDG)

Sergio Bobadilla Muñoz (UDI)

Marlene Pérez Cartes (IND/UDI)

Francesca Muñoz González (PSC)

Roberto Muñoz González (PSC)

Paz Charpentier Rajcevich (REP)

Distrito 21

Patricio Pinilla Valencia (PDC)

Lilian Betancurt Delgado (PDG)

Joanna Pérez Olea (DEM)

Flor Weisse Novoa (UDI)

Cristóbal Urrutioechea Ríos (PNL)

Distrito 22

Andrea Parra Sauterel (PPD)

Juan Carlos Beltrán Silva (RN)

Eduardo Cretton Rebolledo (UDI)

Gloria Naveillan Arriagada (PNL)

Distrito 23

José Montalva Feuerhake (IND-PPD)

Coca Ñanco Vásquez (FA)

Flor Contreras Vivallo (PDG)

Tomás Kast Sommerhoff (EVO)

René García García (RN)

Stephan Schubert Rubio (REP)

Cristián Neira Martínez (REP)

Distrito 24

Marcos Ilabaca (PS)

Matías Fernández (FA)

Omar Sabat Chile (IND/UDI)

Daniel Valenzuela (IND-RN)

Leandro Kunstmann (REP)

Distrito 25

Héctor Barría (DC)

Emilia Nuyado (PS)

Daniel Lilayu (UDI)

Paulina Muñoz (PNL)

Distrito 26

Héctor Ulloa (IND – PPD)

Alejandro Bernales (PL)

Alex Nahuelquin (PDG)

Mauro González (RN)

Claudia Reyes (REP)

Distrito 27

René Alinco (IND-FREVS)

Andrea Macías (PS)

Alejandra Valdebenito (UDI)

Distrito 28