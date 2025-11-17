 Estos son todos los diputados y senadores electos en las Elecciones 2025 - Chilevisión
17/11/2025

Estos son todos los diputados y senadores electos en las Elecciones 2025

La Cámara Alta renovó 23 de los 50 escaños en ocho regiones del país, mientras que en la Cámara Baja los votantes eligieron a 155 representantes para el periodo 2026-2030.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Este domingo se realizaron las elecciones presidenciales y parlamentarias y se definieron a los nombres que se sumaron al Senado y a la Cámara de Diputados y Diputadas para el siguiente periodo electoral. 

En el caso de la Cámara Alta, se eligieron 23 representantes en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén, por el periodo 2026-2034.

Por otra parte, también se votó para elegir a 155 representantes que estarán en la Cámara Baja por el periodo 2026-2030. 

Senadores electos para el periodo 2026-2034

Arica y Parinacota

  • Enrique Lee (Ind. Demócratas)
  • Vlado Mirosevic (PL)

Tarapacá

  • Renzo Trisotti (REP)
  • Danisa Astudillo (PS)

Atacama

  • Daniella Cicardini (PS)
  • Yasna Provoste (DC)

Valparaíso

  • Andrés Longton (RN)
  • Karol Cariola (PC)
  • Arturo Squella (REP)
  • Diego Ibáñez (FA)
  • Camila Flores (RN)

El Maule

  • Paulina Vodanovic (PS)
  • Cristián Vial (Ind. REP)
  • Ignacio Urrutia (REP)
  • Beatriz Sánchez (FA)
  • Andrea Balladares (RN)

La Araucanía

  • Rodolfo Carter (Ind. REP)
  • Vanessa Kaiser (PNL)
  • Francisco Huenchumilla (DC)
  • Ricardo Celis (Ind. PPD)
  • Miguel Becker (RN)

Aysén

  • Miguel Ángel Calisto (Ind. FRVS)
  • Ximena Órdenes (Ind. PPD)

Cámara de Diputados y Diputadas

Distrito 1

  • Luis Malla Valenzuela (PL)
  • Jorge Díaz Ibarra (PDC) 
  • Stephanie Jeldrez Ortiz (REP) 

Distrito 2

  • Carlos Carvajal (IND-PPD) 
  • Ximena Naranjo Pinto (IND-UDI) 
  • Álvaro Jofre Cáceres (PNL) 

Distrito 3

  • Sebastián Videla Castillo (IND-PL) 
  • Jaime Araya Guerrero (IND-PPD) 
  • Marcela Hernando Pérez (PR)
  • Fabián Ossandon Briceño (PDG) 
  • Carlo Arquero Pizarro (REP) 

Distrito 4

  • Jaime Mulet Martínez (FREVS)  
  • Cristian Tapia Ramos (IND-PPD) 
  • Juan Santana Castillo (PS) 
  • Paula Olmos Contreras (PDG) 
  • Ignacio Clement-Lund (REP) 

Distrito 5

  • Carolina Tello Rojas (FA) 
  • Daniel Manoucheri Moghadam (PS) 
  • Nathalie Castillo Rojas (PCCH) 
  • Bernardo Salinas Maya (IND-PCCH) 
  • Eileen Patricia Urqueta Rojas (PDG)
  • Marco Sulantay Olivares (UDI)
  • Erich Grohs Marin (PNL) 

Distrito 6

  • Nelson Venegas (PS) 
  • Sofía González Cortes (PCCH)
  • Francisca Bello Campos (FA)
  • Javier Olivares Avendaño (PDG)
  • Luis Pardo Sainz (RN)
  • Chiara Barchiesi (REP)
  • Cristian Mella Andau (PDC) 
  • Benjamín Lorca Inzunza (REP) 

Distrito 7

  • Jorge Brito Hasbun (FA)
  • Jaime Bassa Mercado (FA)
  • Luis Cuello (PCCH)
  • Juan Valenzuela Henríquez (PDG)
  • Andrés Celis Montt (RN
  • Hotuiti Teao Drago (IND-UDI)
  • Luis Sánchez Ossa (REP)
  • Sebastián Zamora Soto (IND-REP) 

Distrito 8

  • Gustavo Gatíca Villarroel (IND-PCCH) 
  • Marco Barraza Gómez (PCCH)
  • Tatiana Urrutia Herrera (FA)
  • Cristian Contreras Radovic (PDG)
  • Mario Olavarría Rodríguez (UDI)
  • Agustín Romero Leiva (REP)
  • Enrique Bassaletti Riess (IND-REP)
  • Pier Karlezi Hazleby (PNL)

Distrito 9

  • Boris Barrera Moreno (PCCH) 
  • César Valenzuela (PS) 
  • Carlos Cuadrado Prats (PPD) 
  • Tamara Ramírez Ramírez (PDG) 
  • Guillermo Ramírez Diez (UDI) 
  • José Meza Pereira (REP)
  • Javiera Rodríguez Pascual (REP)

Distrito 10

  • Gonzalo Winter Etcheberryv (FA) 
  • Emilia Schneider Videla (FA) 
  • Lorena Fries Monleon (FA) 
  • Iraci Hassler Jacob (PCCH) 
  • Jorge Alessandri Vergara (UDI)
  • Francisco Orrego Gutiérrez (RN)
  • Hans Marowski Cuevas (PNL) 
  • José Antonio Kast Adriasola (REP)

Distrito 11 

  • Constanza Schonhaut Soto (FA) 
  • Diego Schalper Sepúlveda (RN)
  • Claudia Mora Vega (RN)
  • Constanza Hube Portus (UDI)
  • Cristian Araya (REP)
  • Catalina del Real (REP)

Distrito 12

  • Daniela Serrano Salazar (PCCH) 
  • Pamela Jiles Moreno (PDG) 
  • Zanza Parisi Fernández (PDG) 
  • Ximena Ossandon (RN)
  • Macarena Santelices Cañas (REP)
  • Álvaro Carter Fernández (REP)
  • Ana María Gazmuri (Verdes, Regi. y Hum)

Distrito 13

  • Lorena Pizarro  (PCCH) 
  • Gael Yeomans (FA) 
  • Eduardo Durán Salinas (RN)
  • Felipe Ross Correa (REP)
  • Valentina Becerra Peña (REP)

Distrito 14

  • Raúl Leiva Carvajal (PS)
  • Marisela Santibañez Novoa (IND-PCCH)
  • Ignacio Achurra Díaz (FA)
  • Jaime Coloma alamos (UDI)
  • Juan Irarrázaval Rossel (REP)
  • Diego Vergara Rodríguez (REP)

Distrito 15

  • Raúl Soto Mardonez (PPD)
  • Fernando Zamorano Peralta  (PPD)
  • Valentina Cáceres Monsalvez (IND/FA)
  • Natalia Romero Talguia (IND-UDI) 
  • Fernando Ugarte Tejeda (REP)

Distrito 16

  • Felix Bugueño Sotelo (FA)
  • Carolina Cucumides Calderón (IND-PS)
  • Ricardo Neumann Bertin (UDI)
  • Sebastián Cristoffanini (REP)

Distrito 17

  • Roberto Celedón Fernández (IND/FA)
  • Priscilla Castillo Gerli (PDC)
  • Javier Muñoz Riquelme (PDC)
  • Guillermo Valdes Carmona (PDG)
  • Jorge Guzman Zepeda (EV)
  • Benjamín Moreno Bascur (REP)
  • Germán Verdugo Soto (PNL)

Distrito 18

  • Consuelo Veloso Avila (IND-PR)
  • Rodrigo Ramírez Parra (/IND-RN)
  • Daniel Bustos Leal (REP)
  • Cristian Menchaca (REP)

Distrito 19

  • Felipe Cammaño Cardenas (IND-PDC) 
  • Francisco Crisostomo Llanos (PS)
  • Cristobal Martínez (UDI)
  • Carlos Chandía Alarcón (RN)
  • Sara Concha Smith (PSC)

Distrito 20

  • Álvaro Ortiz Vera (PDC)
  • Antonio Rivas Villalobos (PS)
  • Patricio Briones Moller (PDG)
  • Sergio Bobadilla Muñoz (UDI)
  • Marlene Pérez Cartes (IND/UDI)
  • Francesca Muñoz González (PSC)
  • Roberto Muñoz González (PSC)
  • Paz Charpentier Rajcevich (REP)

Distrito 21

  • Patricio Pinilla Valencia (PDC)
  • Lilian Betancurt Delgado (PDG)
  • Joanna Pérez Olea (DEM) 
  • Flor Weisse Novoa (UDI)
  • Cristóbal Urrutioechea Ríos (PNL)

Distrito 22

  • Andrea Parra Sauterel (PPD)
  • Juan Carlos Beltrán Silva (RN)
  • Eduardo Cretton Rebolledo (UDI)
  • Gloria Naveillan Arriagada (PNL)

Distrito 23

  • José Montalva Feuerhake (IND-PPD)
  • Coca Ñanco Vásquez (FA)
  • Flor Contreras Vivallo (PDG)
  • Tomás Kast Sommerhoff (EVO)
  • René García García (RN)
  • Stephan Schubert Rubio (REP)
  • Cristián Neira Martínez (REP)

Distrito 24

  • Marcos Ilabaca (PS)
  • Matías Fernández (FA)
  • Omar Sabat Chile (IND/UDI)
  • Daniel Valenzuela (IND-RN)
  • Leandro Kunstmann (REP)

Distrito 25

  • Héctor Barría (DC)
  • Emilia Nuyado (PS)
  • Daniel Lilayu (UDI)
  • Paulina Muñoz (PNL)

Distrito 26

  • Héctor Ulloa (IND – PPD)
  • Alejandro Bernales (PL)
  • Alex Nahuelquin (PDG)
  • Mauro González (RN)
  • Claudia Reyes (REP)

Distrito 27

  • René Alinco (IND-FREVS) 
  • Andrea Macías (PS)
  • Alejandra Valdebenito (UDI)

Distrito 28

  • Javiera Morales (FA) 
  • Alejandro Riquelme (REP)
  • Carlos Bianchi (IND)
17/11/2025

17/11/2025

17/11/2025

17/11/2025
