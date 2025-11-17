Estos son todos los diputados y senadores electos en las Elecciones 2025 - Chilevisión

La Cámara Alta renovó 23 de los 50 escaños en ocho regiones del país, mientras que en la Cámara Baja los votantes eligieron a 155 representantes para el periodo 2026-2030.
Este domingo se realizaron las elecciones presidenciales y parlamentarias y se definieron a los nombres que se sumaron al Senado y a la Cámara de Diputados y Diputadas para el siguiente periodo electoral.
En el caso de la Cámara Alta, se eligieron 23 representantes en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén, por el periodo 2026-2034.
Por otra parte, también se votó para elegir a 155 representantes que estarán en la Cámara Baja por el periodo 2026-2030.
Arica y Parinacota
Tarapacá
Atacama
Valparaíso
El Maule
La Araucanía
Aysén
Distrito 1
Distrito 2
Distrito 3
Distrito 4
Distrito 5
Distrito 6
Distrito 7
Distrito 8
Distrito 9
Distrito 10
Distrito 11
Distrito 12
Distrito 13
Distrito 14
Distrito 15
Distrito 16
Distrito 17
Distrito 18
Distrito 19
Distrito 20
Distrito 21
Distrito 22
Distrito 23
Distrito 24
Distrito 25
Distrito 26
Distrito 27
Distrito 28