"Es gravísimo": Nieta de María Ercira pone en la mira a la PDI por negligencia en investigación - Chilevisión

Este domingo, Carla Hernández, nieta de María Ercira Contreras, conversó con CHV Noticias sobre los últimos detalles que se han descubierto en torno a la desaparición de la adulta mayor en mayo del 2024.

En este contexto, la mujer se descargó en contra de los funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) que fueron recientemente imputados por los cargos de falsificación de documento público y obstrucción a la investigación.

Funcionarios eran la última esperanza de la familia de María Ercira

En la actualidad sigue siendo una interrogante las grabaciones del día de la desaparición de la adulta mayor, ya que estas fueron solicitadas por la fiscalía, sin embargo, no habrían llegado todas a manos del Ministerio Público.

"¿Por qué no se entregan las 24 horas de grabación que solicitó el fiscal? ¿Qué motivo tenía Mónica Kleiner para no entregar esas horas de grabación?", son las interrogantes de Hernández.

Cabe recalcar que Mónica Kleiner, dueña del Fundo Las Tórtolas, firmó la entrega del material audiovisual solicitado por las autoridades, las cuales fueron entregadas a un PDI y, más tarde, otra persona que se hace cargo del traslado de la evidencia. Desafortunadamente, nunca llegaron estas 24 horas.

"No llega el registro completo", recalca la nieta de María Ercira, quien agregó que "se les tomó declaración a los funcionarios de la PDI", sin embargo, "ellos se acogen a su derecho de guardar silencio como imputados".

"No sabemos por qué no lo hacen (...) no sabemos si fue con negligencia o con dolo", se lamentó Carla, confesando que "teníamos la esperanza de que los PDI que están en calidad de imputados dieran alguna explicación"."

Pese a esta incertidumbre, la familia de la desaparecida exige que se haga un cambio de funcionarios a cargo del caso. "Es gravísimo que siga la misma brigada investigativa que tiene a dos de sus funcionarios imputados por un delito en el caso de mi abuela (...) no puede ser que esa Bicrim siga llevando la investigación, es inaceptable", cerró.