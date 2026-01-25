 "Es gravísimo": Nieta de María Ercira pone en la mira a la PDI por negligencia en investigación - Chilevisión
Minuto a minuto
Tragedia en Valparaíso: Cuatro personas murieron tras incendio de viviendas en Cerro Los Placeres “Amor de mi vida...”: Percy Marín reaparece en redes sociales tras separación con Camila Flores “Unidos por Ñuble y Biobío”: Estos son los 5 animadores de la cruzada solidaria de hoy domingo "Es gravísimo": Nieta de María Ercira pone en la mira a la PDI por negligencia en investigación Prohibido el baño: Tres playas del Litoral Central en alerta por llegada de Fragata Portuguesa
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
25/01/2026 11:16

"Es gravísimo": Nieta de María Ercira pone en la mira a la PDI por negligencia en investigación

La familia de la adulta mayor desaparecida exige que cambien a la brigada encargada de la investigación, ya que son parte del mismo equipo en el que trabajaban los funcionarios de la PDI imputados.

Publicado por Josefina Vera

Este domingo, Carla Hernández, nieta de María Ercira Contreras, conversó con CHV Noticias sobre los últimos detalles que se han descubierto en torno a la desaparición de la adulta mayor en mayo del 2024.

En este contexto, la mujer se descargó en contra de los funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) que fueron recientemente imputados por los cargos de falsificación de documento público y obstrucción a la investigación.

Funcionarios eran la última esperanza de la familia de María Ercira

En la actualidad sigue siendo una interrogante las grabaciones del día de la desaparición de la adulta mayor, ya que estas fueron solicitadas por la fiscalía, sin embargo, no habrían llegado todas a manos del Ministerio Público. 

"¿Por qué no se entregan las 24 horas de grabación que solicitó el fiscal? ¿Qué motivo tenía Mónica Kleiner para no entregar esas horas de grabación?", son las interrogantes de Hernández.

Cabe recalcar que Mónica Kleiner, dueña del Fundo Las Tórtolas,  firmó la entrega del material audiovisual solicitado por las autoridades, las cuales fueron entregadas a un PDI y, más tarde, otra persona que se hace cargo del traslado de la evidencia. Desafortunadamente, nunca llegaron estas 24 horas.

"No llega el registro completo", recalca la nieta de María Ercira, quien agregó que "se les tomó declaración a los funcionarios de la PDI", sin embargo, "ellos se acogen a su derecho de guardar silencio como imputados".

"No sabemos por qué no lo hacen (...) no sabemos si fue con negligencia o con dolo", se lamentó Carla, confesando que "teníamos la esperanza de que los PDI que están en calidad de imputados dieran alguna explicación"."

Pese a esta incertidumbre, la familia de la desaparecida exige que se haga un cambio de funcionarios a cargo del caso. "Es gravísimo que siga la misma brigada investigativa que tiene a dos de sus funcionarios imputados por un delito en el caso de mi abuela (...) no puede ser que esa Bicrim siga llevando la investigación, es inaceptable", cerró.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Ley 40 horas: Cómo modificar tu horario laboral para cuidar a tu hijo o hija

Lo último

Lo más visto

Tras quiebre con Camila Flores: Percy Marín acusa malos tratos, humillaciones y “abuso de poder”

El ex Core reveló detalles del día en que la senadora electa lo habría hecho abandonar su vivienda bajo escolta policial.

25/01/2026

Ante y después: Así luce Coke Hevia a un año de su implante de cabello

El periodista deportivo evidenció en su cuenta de Instagram el gran cambio que ha tenido desde que se operó hace un año.

24/01/2026

Coca Guazzini celebra cumpleaños de su hijo con foto que desató ola de comentarios

Luz Valdivieso, Magdalena Max-Neef y Paola Volpato fueron algunas de las colegas de Guazzini que salieron a elogiar a su hijo Camilo.

24/01/2026

“Estoy súper enojado”: Influencers responden a Otakin tras críticas por ayudas tras incendios

Luego que el catador de comida cuestionara el actuar de algunos creadores de contenido que se dirigieron a la región del Biobío a ayudar a las familias damnificadas, Soy el Jota y DJ Isi Glock salieron al paso de sus dichos.

24/01/2026
Publicidad