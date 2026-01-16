“Se rompió el pacto de silencio”: La petición de nieta de María Ercira tras vuelco en caso Julia Chuñil - Chilevisión

Tras conocer las nuevas revelaciones del caso, Carla Hernández, familiar de la adulta mayor desaparecida en Limache, acudió a sus redes sociales para realizar un especial llamado.

Carla Hernández, nieta de María Ercira Contreras, adulta mayor desaparecida desde mayo de 2024 en Limache, reaccionó a los nuevos antecedentes del caso de Julia Chuñil.

El pasado miércoles, Carabineros concretó la detención de los tres hijos y un exyerno de Chuñil, que fue reportada como desaparecida en noviembre de 2024.

Sin embargo, este último quedó con arresto domiciliario nocturno tras el quiebre de un supuesto pacto de silencio entre los involucrados.

La sentida petición de nieta de María Ercira por caso Julia Chuñil

Tras conocer estas revelaciones, Carla Hernández hizo una sentida petición a través de sus historias de Instagram.

“Así como en el caso de Julia Chuñil se rompió el pacto de silencio, tengo la esperanza de que ocurra lo mismo con mi abuela, que de una vez por todas los involucrados hablen”, escribió.

“Porque de todas formas en algún momento se va a saber lo que pasó y quizás ya sea demasiado tarde para que alguna atenuante de responsabilidad penal beneficie a los implicados”, agregó.

En esa misma línea, sostuvo que “hay personas dentro del Fundo las Tórtolas que han mentido sin tener hasta el momento ninguna consecuencia. Que el Fundo las Tórtolas devuelva a nuestra querida abuela Chira”.

Revisa la historia acá: