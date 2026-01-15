Fiscalía reconstruyó lo sucedido tras quiebre en el pacto de silencio: La cronología de la desaparición de Julia Chuñil - Chilevisión

Los detenidos son sus tres hijos y el exyerno, quienes están imputados por parricidio y homicidio calificado con alevosía.

Este jueves se realizó la audiencia de formalización en contra de los cuatro detenidos por la muerte de Julia Chuñil, desaparecida a principios de noviembre del 2024.

Los detenidos corresponden a tres hijos de la mujer y un exyerno, quien realizó una clave confesión, aunque en conversación exclusiva con CHV Noticias, los hijos imputados de Chuñil niegan ser los autores de la desaparición.

"No la iba a hacer desaparecer por 2 hectáreas y algo de terreno, cuando yo también soy integrante de la comunidad de ese terreno que estaba en recuperación", fue una de las frases que dejó Pablo San Martín Chuñil.

Los acusados por el Ministerio Público son el mismo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil, además del exyerno, cuya identidad no se puede dar a conocer por orden del tribunal.

A los hijos de la víctima se les acusa del delito de parricidio, mientras que el cuarto sujeto está imputado por homicidio calificado con alevosía.

Cronología del caso Julia Chuñil