Fiscalía reconstruyó lo sucedido tras quiebre en el pacto de silencio: La cronología de la desaparición de Julia Chuñil - Chilevisión

Los detenidos son sus tres hijos y el exyerno, quienes están imputados por parricidio y homicidio calificado con alevosía.
Este jueves se realizó la audiencia de formalización en contra de los cuatro detenidos por la muerte de Julia Chuñil, desaparecida a principios de noviembre del 2024.
Los detenidos corresponden a tres hijos de la mujer y un exyerno, quien realizó una clave confesión, aunque en conversación exclusiva con CHV Noticias, los hijos imputados de Chuñil niegan ser los autores de la desaparición.
"No la iba a hacer desaparecer por 2 hectáreas y algo de terreno, cuando yo también soy integrante de la comunidad de ese terreno que estaba en recuperación", fue una de las frases que dejó Pablo San Martín Chuñil.
Los acusados por el Ministerio Público son el mismo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil, además del exyerno, cuya identidad no se puede dar a conocer por orden del tribunal.
A los hijos de la víctima se les acusa del delito de parricidio, mientras que el cuarto sujeto está imputado por homicidio calificado con alevosía.
Cronología del caso Julia Chuñil
- El viernes 8 de noviembre de 2024, se le pierde el rastro a Julia Chuñil en el sector Huichaco Sur, en la comuna de Máfil.
- Ahí de inmediato aparecen las dudas de Fiscalía con los hijos de la víctima, quienes señalan que la vieron en la mañana, mientras que testigos aseguran haberse cruzado con la mujer cerca de las 19:00 horas.
- En la audiencia de formalización de este jueves, Fiscalía dio a conocer que Javier Troncoso tomó aquel día de noviembre y cerca de las 21:00 horas, un taxi hacia la casa que compartía con su madre en evidente estado de ebriedad, ya que el conductor declaró que el imputado tenía dificultades para expresarse y un tono de rabia persistente durante el trayecto.
- El Ministerio Público comunicó que cerca de las 23:00 horas, Javier Troncoso ingresó al domicilio, donde se encontraban sus hermanos, su yerno en ese momento, y un adulto mayor de 90 años que residía en una dependencia contigua.
- Se agregó que ahí el imputado intentó sustraer el dinero de la pensión de esta persona, cerca de 210 mil pesos, razón por la cual golpeó al hombre y lo amenazó con un cuchillo en el cuello, todo hasta la intervención de Julia Chuñil.
- Durante un forcejeo, la víctima logró quitarle el arma y lanzarla al exterior. Sin embargo, la pelea no se detuvo y siguió en el patio del domicilio.
- Ya en el exterior de la vivienda, Javier Troncoso ahorcó a su madre con ambas manos, presionándola contra la pared de una bodega contigua. Según el relato presentado en la audiencia, Julia Chuñil cayó al suelo sin vida producto de la asfixia.
- El Ministerio Público afirmó que los otros tres imputados se encontraban presentes y no intervinieron. Luego de la muerte, se coordinaron para el ocultamiento del cuerpo y desviar la investigación.
- Finalmente, acordaron ocultar el cuerpo en un bosque cercano, quemar sus ropas y hacer un pacto de silencio. Ese acuerdo incluía poner una falsa denuncia por presunta desgracia ante Carabineros.
- Sin embargo, a Fiscalía le llamó la atención el comportamiento de los hijos posterior a la desaparición de la mujer, lo que incluyó la venta de bienes y la repartición del dinero obtenido.
- No obstante, todo quedó descubierto por parte de Fiscalía tras la declaración del exyerno, quien rompió el pacto de silencio.
- Durante la audiencia también se expuso que Julia Chuñil era víctima constante de maltratos físicos por parte de Javier Troncoso Chuñil.
- La fiscal Tatiana Esquivel contó que Julia Chuñil pidió en dos iglesias del sector que oraran por ella porque tenía miedo de su hijo, que sentía amenazas y que le daba miedo ir al bosque porque sentía que la iba a matar.