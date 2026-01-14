“No tengo nada que ver”: El día en que los dos hijos detenidos de Julia Chuñil hablaron con CHV Noticias en 2025 - Chilevisión

En septiembre de 2025, Javier Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil conversaron con CHV Noticias. Ambos negaron su participación en la desaparición de su madre y descartaron tener conflictos por un terreno.

Los tres hijos y un exyerno de Julia Chuñil fueron detenidos la madrugada de este miércoles por su presunta participación en la desaparición y muerte de la dirigenta y activista ambiental mapuche en la comuna de Máfil, en la región de Los Ríos.

Estos son Javier Troncoso Chuñil, Jeannette Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil. A ellos se suma Flavio Bastías Bastidas, expareja de la segunda, quien vivía en la misma casa que Julia al momento de su desaparición.

Javier Troncoso y Pablo San Martín concedieron una entrevista exclusiva a CHV Noticias a mediados de septiembre de 2025. En la conversación con el periodista Matías González, ambos defendieron su inocencia.

Javier Troncoso: "No tengo nada que ver con la desaparición"

"Accedí a dar la entrevista para que la gente vea lo que están haciendo con nosotros. Hemos tenido toda la voluntad, ya es una persecución lo que están haciendo con nosotros", comenzó diciendo Javier Troncoso Chuñil a Reportajes de CHV Noticias.

Sobre el hallazgo de sangre en la casa, por aquel entonces afirmó que "en mi habitación... sangre de narices... uno se corta un dedo. En mi pieza tengo herramientas, huinchas, que uno se puede cortar, tornillos, entonces, claro que sí, es sangre mía".

Luego describió su relación con su madre Julia: "Nunca he tenido peleas, pero sí alegatos con mi mamá, una mamá corrige a un hijo aunque tenga 60 años. Una mamá siempre va a querer lo mejor. Entonces, sí había discusiones mamá e hijo... lo normal".

"Desde el día que dimos el aviso (de su desaparición) todos los días estuve acá, ¿dónde iba a estar? En otra declaración dicen que yo estaba inquieto... si se perdió mi mamá, no se perdió un animal, nosotros andábamos todos los hermanos de allá para acá buscándola", añadió Javier.

Mientras la policía periciaba la casa donde Julia fue vista por última vez, comenzaron a intervenir las vías telefónicas de los distintos sospechosos, una de ellas, la del teléfono personal de Javier.

Entre las pericias se interceptó una conversación telefónica entre él y una familiar. En la llamada, esta mujer le dijo al hijo de la activista: "Están jugando con la familia, sin cuerpo no hay delito".

¿Qué dijo Javier? "Eso del audio tiene que ser real porque por eso está en la carpeta investigativa. Pero tiene que ser la frase completa, que fue lo que hablamos nosotros dos".

"No le puedo decir 'ah, sí, me acuerdo de esto', porque uno conversa... el teléfono es una herramienta de trabajo, uno conversa hartas cosas. Es un puro extracto y tiene que ser la conversación completa".

Finalmente, el periodista preguntó si "tuvo participación en la desaparición de su mamá". "No", contestó él. "Por mi parte no tengo nada que ver en la desaparición de nuestra madre. Yo era el más cercano, sé las partes donde podría haber caído, incluso, me la he dado de investigador solo... investigar, si no fue arriba que se extravió, entonces fue acá".

Pablo San Martín: "No la iba a hacer desaparecer por un terreno"

Además de Javier, en el reportaje habló otro sujeto de interés. En ese entonces los ojos estaban puestos en una notaría de San José de la Mariquina. A estas oficinas llegaron Julia Chuñil con su hijo Pablo San Martín Chuñil el 29 de octubre de 2024, unos 10 días antes de la desaparición de la mujer.

"Creo que mi mamá sintió que se le venía algo, que le iba a pasar algo o a lo mejor la amenazaron fuertemente y ella quiso dejar todo en orden. Ella dejó todo en orden", declaró Pablo San Martín a Reportajes de CHV Noticias.

A esta notaría acudieron para firmar un contrato de compraventa y traspasar un terreno de propiedad de Julia a Pablo. El documento señalaba una cláusula, un usufructo vitalicio, o sea, que las 2,9 hectáreas serían de su hijo Pablo solo cuando Julia fallezca.

"Ella me dice 'Pablo, ahora que vas a tener tiempo, vamos a hacer los trámites del campo tuyo'. Yo le dije 'mamá, dejémoslo para otra vuelta, cuando yo venga', me dijo 'no, lo quiero hacer y tenemos que hacerlo ahora'. Cuando fuimos a hacer este trámite yo le dije 'mamá, hay que ver qué podemos hacer para que usted cuando muera, yo voy a ser el dueño de este campo, antes no', así que busqué y por ahí había una cláusula de usufructo y que pasa a ser uno dueño cuando el que te vende fallece, y ese punto lo hicimos nosotros", recordó.

Sobre su presunta participación en la desparición, declaró en septiembre: "Digo delante de todos que no tengo nada que ver con la desaparición de mi madre".

"No la iba a hacer desaparecer por 2 hectáreas y algo de terreno, cuando yo también soy integrante de la comunidad de ese terreno que estaba en recuperación", confesó.

