“Hay dos PDI que están…”: La nueva denuncia de nieta de María Ercira por grave “delito” en la investigación - Chilevisión

Carla Hernández realizó una fuerte acusación a dos funcionarios de la Policía de Investigaciones, además de Mónica Kleinert, dueña del Fundo Las Tórtolas.

A través de sus redes sociales, medio que ha utilizado desde la desaparición de su abuela, María Ercira Contreras, Carla Hernández, hizo una grave acusación sobre la enigmática desaparición de la adulta mayor.

Ahora, la mujer realizó un llamado en el cual apunta a dos funcionarios de la Policía de Investigaciones, además de Mónica Kleinert, dueña del Fundo Las Tórtolas, lugar donde desapareció María Ercira hace casi dos años en Limache.

"No es justo que la Bicrim Limache aún tenga a cargo la investigación de mi abuela siendo que hay dos PDI que están imputados por el delito de falsificación de documento público y obstrucción a la investigación", partió señalando Hernández a través de una historia de Instagram.

La joven abogada además indicó: "Ellos aseveran haber recibido evidencia, lo cual consta en un instrumento público que también firma Mónica Kleinert. En definitiva, se ‘entregan’ 24 horas de grabación, pero estas jamás llegaron al Ministerio Público y luego se borraron del DVR del fundo. ¿Negligencia o dolo de parte de los involucrados?", cuestionó.

La nieta de la desaparecida también manifestó que ya han pasado varios meses desde que se presentó la querella respectiva y aún no formalizan a ninguno de los imputados.

Por último, la mujer señaló que "es crucial esta causa para aclarar por qué se perdió la evidencia que podría darnos respuestas de qué pasó con mi abuela".

Acusación completa de nieta de María Ercira