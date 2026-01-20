"La investigación registra un nuevo giro": Dueña de fundo donde desapareció María Ercira pasará a ser imputada - Chilevisión

Según publicó Carla Hernández, nieta de la adulta mayor, la dueña del fundo fue imputada en la arista por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público.

Este martes, se conoció que Mónica Kleinert, dueña del Fundo Las Tórtolas, lugar donde desapareció María Ercira Contreras en mayo de 2024 pasará a estar imputada en la investigación.

Así lo reveló Carla Hernández, nieta de la adulta mayor, y quien durante todo este tiempo a participado activamente en campañas en los medios de comunicación para conocer la verdad sobre el enigmático caso.

Según publicó Hernández en su cuenta de Instagram, la dueña del fundo fue imputada en la arista por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público.

"La investigación registra un nuevo giro"

A través de sus redes sociales, la nieta de la mujer señaló que la investigación registra un nuevo giro tras la decisión del tribunal de acoger la solicitud para considerar como imputada a la propietaria del recinto, en una arista por obstrucción a la investigación.

"La causa surge luego de que se detectaran inconsistencias en la entrega de registros audiovisuales clave, solicitados durante las primeras diligencias de la PDI. Un peritaje estableció que no se entregaron las 24 horas completas de grabación requeridas, pese a existir un acta firmada que daba cuenta de su entrega total", afirmó.

Mientras que el abogado de la familia de María Ercira aseguró que las diligencias impulsadas han permitido detectar omisiones y errores relevantes en la cadena de custodia, advirtiendo además demoras en la implementación de nuevas pericias ordenadas por el Ministerio Público, situación que podría afectar el curso de la investigación.