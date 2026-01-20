 "La investigación registra un nuevo giro": Dueña de fundo donde desapareció María Ercira pasará a ser imputada - Chilevisión
Minuto a minuto
PDI comienza operativo de rastreo en Lirquén y Penco para descartar más víctimas fatales tras incendios forestales Denuncias y detenciones: Crecen las dudas por intencionalidad de incendios forestales “A mitad de camino ya no podíamos más”: Bombero detalla cómo fue el rescate de mellizas en medio de las llamas Quién es Judith Marín, la futura ministra de la Mujer que se abrió a “evaluar” la continuidad de la cartera Bono de recuperación de hasta $1.500.000: Gobierno anuncia ayuda para damnificados en Biobío y Ñuble
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
20/01/2026 21:13

"La investigación registra un nuevo giro": Dueña de fundo donde desapareció María Ercira pasará a ser imputada

Según publicó Carla Hernández, nieta de la adulta mayor, la dueña del fundo fue imputada en la arista por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público.

Este martes, se conoció que Mónica Kleinert, dueña del Fundo Las Tórtolas, lugar donde desapareció María Ercira Contreras en mayo de 2024 pasará a estar imputada en la investigación. 

Así lo reveló Carla Hernández, nieta de la adulta mayor, y quien durante todo este tiempo a participado activamente en campañas en los medios de comunicación para conocer la verdad sobre el enigmático caso. 

Según publicó Hernández en su cuenta de Instagram, la dueña del fundo fue imputada en la arista por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público.

"La investigación registra un nuevo giro"

A través de sus redes sociales, la nieta de la mujer señaló que la investigación registra un nuevo giro tras la decisión del tribunal de acoger la solicitud para considerar como imputada a la propietaria del recinto, en una arista por obstrucción a la investigación.

"La causa surge luego de que se detectaran inconsistencias en la entrega de registros audiovisuales clave, solicitados durante las primeras diligencias de la PDI. Un peritaje estableció que no se entregaron las 24 horas completas de grabación requeridas, pese a existir un acta firmada que daba cuenta de su entrega total", afirmó. 

Mientras que el abogado de la familia de María Ercira aseguró que las diligencias impulsadas han permitido detectar omisiones y errores relevantes en la cadena de custodia, advirtiendo además demoras en la implementación de nuevas pericias ordenadas por el Ministerio Público, situación que podría afectar el curso de la investigación.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Útiles Escolares 2026: Estos son los requisitos para recibir el beneficio gratuito de la Junaeb

Lo último

Lo más visto

“Todavía puedo ayudar un poco más”: Naya Fácil compró baños químicos para los afectados por los incendios forestales

La influencer lanzó un lapidario mensaje a las empresas y a los precios, tanto de baños químicos como de construcción, y se mostró indignada por la falta de ayuda en esta materia.

20/01/2026

"La investigación registra un nuevo giro": Dueña de fundo donde desapareció María Ercira pasará a ser imputada

Según publicó Carla Hernández, nieta de la adulta mayor, la dueña del fundo fue imputada en la arista por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público.

20/01/2026

José Antonio Kast presenta su gabinete: Revisa la lista completa de ministros y ministras

El presidente electo dio a conocer los nombres de los 24 secretarios de Estado que integrarán su gobierno a partir del próximo 11 de marzo.

20/01/2026

¿Se puede recuperar dinero quemado por incendios? Banco Central explica qué hacer con billetes y monedas dañadas

En medio de los incendios que afectan al sur de Chile, surgió la duda sobre qué ocurre con el dinero quemado. El Banco Central cuenta con un servicio gratuito que permite analizar billetes y monedas siniestradas y, si se comprueba su autenticidad, reembolsar el monto recuperable.

20/01/2026