Polémica por error de cálculo en cuentas de luz: Anuncian acusación constitucional contra Pardow - Chilevisión

Un error metodológico provocará una baja del 2% en las cuentas de la luz. Así lo reconoció un reciente informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE) para la fijación de precios del primer semestre de 2026.

En el documento se incluyó una corrección que admite explícitamente un error metodológico en fijaciones anteriores.

En concreto, se aplicó simultáneamente la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) sobre los saldos pendientes generados por periodos de congelamiento tarifario.

Por lo anterior, el IPC se habría aplicado dos veces, inflando las tarifas más allá de lo justificado.

Anuncian AC contra Diego Pardow

Durante este miércoles, diputados de Renovación Nacional solicitaron la salida del ministro de Energía, Diego Pardow, y del secretario ejecutivo de la CNE, Marco Antonio Mancilla Ayancán.

En esa línea, señalaron que esta situación "refleja de cuerpo entero al gobierno de Gabriel Boric, creando artificialmente problemas en mercados regulados por causa de la ineptitud de los amigos que colocó en el Ministerio de Energía".



La UDI, por su parte, anunciaron la intención de presentar una acusación constitucional (AC) contra el secretario de Estado ante el este error metodológico.

Juan Antonio Coloma sostuvo que la AC es debido a las "graves consecuencias y negligencias, violación de ley y norma constitucional al haber, su ministerio, firmado los decretos que significaron el alza de hasta un 9% de las tarifas eléctricas por un error metodológico o de cálculo".

¿Cuándo se aplicaría la rebaja en cuentas de la luz?

El ministro de Energía, Diego Pardow, afirmó que "este es un cambio metodológico que está proponiendo la Comisión Nacional de Energía respecto de algo que se venía haciendo desde el 2017".

El secretario de Estado detalló que esto "permitiría la rebaja del orden del 2% promedio nacional en las cuentas de la luz a partir de enero próximo".

"Es importante destacar que es un informe técnico preliminar que está sujeto a observaciones de las empresas y, por lo tanto, el llamado es a esperar el desarrollo del curso institucional", agregó.

Las estimaciones iniciales apuntan a disminuciones variables según la zona.

Por ejemplo, en Copiapó se proyecta una baja cercana al 7%, mientras que en localidades interiores de Valparaíso la reducción podría alcanzar el 6%.

Estas comunas fueron algunas de las más afectadas por los incrementos recientes tras el fin del congelamiento tarifario.