Seis comunas de Santiago sufrirán corte de luz este miércoles 14 de octubre - Chilevisión

Las comunas afectadas serán La Reina, La Florida, Pedro Aguirre Cerda, Cerrillos, Conchalí e Independencia.

Enel, compañía responsable del suministro eléctrico en la zona central del país, informó que este miércoles 15 habrá corte de luz en Santiago.

Se trata de interrupciones programadas por la empresa con el fin de mejorar la calidad del servicio en la capital.

Advierten que habrá corte de luz en Santiago este miércoles 15 de octubre

La Reina. Miércoles 15 de octubre desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

La Florida. Miércoles 15 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

La Florida. Miércoles 15 de octubre desde las 09:30 hasta las 12:30 horas.

Pedro Aguirre Cerda. Miércoles 15 de octubre desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Cerrillos. Miércoles 15 de octubre desde las 09:30 hasta las 10:30 horas.

Cerrillos. Miércoles 15 de octubre desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.

Conchalí. Miércoles 15 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.