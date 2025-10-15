 “Proyección internacional”: Exministro de Piñera cree que pdte. Boric tendrá “buen” futuro político - Chilevisión
Minuto a minuto
Cámaras de seguridad captan violenta golpiza a dos conserjes en edificio de Santiago Centro Conmoción en Curanilahue: Adulto mayor desaparecido fue encontrado por su hijo y falleció a los pocos minutos Cometieron grave error: Así cayó peligrosa banda que asaltaba a estudiantes universitarios “Inaceptable”: La crítica que se repite de los candidatos presidenciales por error en cuentas de luz Revelan inquietante conducta del hombre que vio por última vez a Krishna Aguilera: “Se fue hace 10 días”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/10/2025 10:09

“Proyección internacional”: Exministro de Piñera cree que pdte. Boric tendrá “buen” futuro político

Cristián Monckeberg, expresidente de RN, no descartó un rol internacional del mandatario después del término de su gobierno. "Tenemos Gabriel para rato", afirmó.

Publicado por CHV Noticias

Cristián Monckeberg, exministro del gobierno de Sebastián Piñera, proyectó el futuro político del presidente Gabriel Boric con el término de su administración en marzo de 2026.

En entrevista con el programa Factos de Súbela, Monckeberg aseguró que hay una diferencia entre "el Gabriel Boric que llegó a la presidencia recién elegido y el que se quiere proyectar para adelante".

"Tiene una proyección internacional, de eso estoy seguro", dijo el exsecretario de Estado, destacando las opiniones del mandatario sobre Venezuela y distintos contextos de violencia en el mundo.

Exministro de Piñera proyectó futuro político de pdte. Boric

"Hay una diferencia abismante con Pedro Sánchez (presidente de España) de liderazgo y proyección. Yo veo la contingencia española y cómo Sánchez se mete en el barro; versus Gabriel Boric, que se mete, pero trata de salir y mirar al futuro", agregó.

En ese sentido, el expresidente de RN sostuvo que "tenemos Gabriel para rato" y que forma parte de "buenos liderazgos que van surgiendo".

"Lo hace bien y parece bueno que así sea. En eso no me pierdo, aunque muchos del sector nuestro digan 'cómo le dan flores a este'; bueno, porque a veces se lo merece y no todos son malos", puntualizó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Tienen que pedirlo o no lo reciben: Revisa cómo solicitar el bono por hijo con tu RUT

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Balacera en acceso a Metro Vespucio Norte: Asaltaron perfumería y dispararon a guardias

Una cámara de seguridad del local afectado registró el momento en que al menos cinco delincuentes robaron varios productos. El dueño del recinto reportó $20 millones en pérdida.

15/10/2025

Desaparición de Krishna Aguilera: Familia accedió a video clave que daría un vuelco al caso

Este miércoles se cumplen 11 días desde que la joven de 19 años salió desde su casa en San Bernardo. Familiares revelan nuevos antecedentes que apuntan a sospechoso.

15/10/2025

Skarleth Labra confirmó nuevo romance en Fiebre de Baile: Es conocido cantante

La bailarina reconoció que está conociendo a alguien y aclaró la razón por la que no ha mostrado los detalles en sus redes sociales.

15/10/2025

Masiva ausencia de diputados: Fracasa sesión de la Cámara porque no estaban en la sala

Menos de 50 diputados llegaron a la sesión de la mañana de este miércoles al Congreso, por lo que el hemiciclo debió suspender la instancia.

15/10/2025