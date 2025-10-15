“Proyección internacional”: Exministro de Piñera cree que pdte. Boric tendrá “buen” futuro político - Chilevisión

Cristián Monckeberg, expresidente de RN, no descartó un rol internacional del mandatario después del término de su gobierno. "Tenemos Gabriel para rato", afirmó.

Cristián Monckeberg, exministro del gobierno de Sebastián Piñera, proyectó el futuro político del presidente Gabriel Boric con el término de su administración en marzo de 2026.

En entrevista con el programa Factos de Súbela, Monckeberg aseguró que hay una diferencia entre "el Gabriel Boric que llegó a la presidencia recién elegido y el que se quiere proyectar para adelante".

"Tiene una proyección internacional, de eso estoy seguro", dijo el exsecretario de Estado, destacando las opiniones del mandatario sobre Venezuela y distintos contextos de violencia en el mundo.

"Hay una diferencia abismante con Pedro Sánchez (presidente de España) de liderazgo y proyección. Yo veo la contingencia española y cómo Sánchez se mete en el barro; versus Gabriel Boric, que se mete, pero trata de salir y mirar al futuro", agregó.

En ese sentido, el expresidente de RN sostuvo que "tenemos Gabriel para rato" y que forma parte de "buenos liderazgos que van surgiendo".

"Lo hace bien y parece bueno que así sea. En eso no me pierdo, aunque muchos del sector nuestro digan 'cómo le dan flores a este'; bueno, porque a veces se lo merece y no todos son malos", puntualizó.