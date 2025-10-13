Pdte. Boric entregó detalles de reunión con Papa León XIV: Le extendió invitación a Chile - Chilevisión

Dentro de los temas que conversaron, reveló el mandatario, estuvieron los casos de encubrimiento de abuso sexual al interior de la Iglesia Católica chilena. "Mencionó explícitamente el caso de Karadima y de Barros", detalló.

El presidente Gabriel Boric concretó esta mañana su reunión con el Papa León XIV en el marco de su visita oficial a El Vaticano. El encuentro duró cerca de 45 minutos y abordaron distintos temas relacionados con Chile y la contingencia global.

En un punto de prensa desde la Santa Sede, el Mandatario destacó que ambos tuvieron una "bonita y reflexiva reunión" y señaló que, antes del viaje, estudió la primera exhortación apostólica Dilexi te publicada por León XI.

"Por ejemplo, dice León XIV, que es preciso seguir denunciando la dictadura de una economía que mata y reconocer que mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, los de la mayoría quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz", señaló.

"Es un llamado muy potente, muy claro, sin ambigüedades, hacia construir una sociedad de mayor igualdad, de mayor dignidad, de mayor respeto, y en la que yo por lo menos, y creo que representa también al gobierno, nos sentimos convocados", reflexionó.

Papa León XIV y la Iglesia Católica chilena

Dentro de los temas que Boric abordó con el sumo pontífice estuvieron los casos de encubrimientos de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia Católica chilena, mismos que el Papa Francisco abordó en su pontificado tras su visita a Chile en 2018.

"Conversamos de lo difícil que fue la visita del Papa Francisco, me contó que después de la visita a Chile, el Papa Francisco fue a Perú, en donde justamente estuvo con el actual Papa León XIV y había visto el dolor que había tenido el Papa", dijo el mandatario.

Según dijo, "mencionó explícitamente el caso de Karadima y de Barros, y cómo eso al Papa Francisco le había dolido mucho, en particular en la visita que hizo a Chile, en donde me contaba León que fue duro para Francisco”.

Boric habló sobre el rol de Trump en Gaza

También hablaron sobre Gaza, "que se está llevando en este momento en Egipto adelante la primera parte del acuerdo y en donde van a comenzar hoy día con la liberación de rehenes y, por otra parte, la liberación de presos palestinos".

"Yo no soy quién para hablar en nombre del Papa, pero también expresó su esperanza en este proceso y que todos los liderazgos actúen con humildad y respeto por quienes están sufriendo y por los que han sufrido", sostuvo.

Consultado sobre el rol de Trump, destacó que "toda persona que cumpla un rol de paz es bienvenido". Si bien manifestó que "no conozco los detalles de las tratativas, los liderazgos siempre tienen que ser humildes y respetar a sus adversarios".

"Creo que el presidente Trump no representa eso, pero si tuvo alguna colaboración para que se cesara la masacre en Gaza, bienvenido sea", sentenció.

La invitación de Boric al Papa León XIV a Chile

Finalmente, tras recordar a León la visita del papa Juan Pablo y lo "importante que fue para Chile ese momento de encuentro en 1987", reveló que le dejó extendida una invitación para venir a nuestro país.

"Lo dejé invitado. No puedo asegurar nada, pero en nombre del Estado de Chile le planteé que es bienvenido", expresó Boric desde la Ciudad de El Vaticano.