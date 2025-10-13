 De un vinilo a una camiseta: Los regalos del pdte. Boric al Papa León XIV en su visita al Vaticano - Chilevisión
13/10/2025 09:06

De un vinilo a una camiseta: Los regalos del pdte. Boric al Papa León XIV en su visita al Vaticano

Dentro de las actividades que el mandatario tendrá en Italia, además de la visita al sumo pontífice, destacan una bilateral con el presidente Sergio Mattarella y un encuentro con cerca de 100 inversionistas de ese país.

Publicado por CHV Noticias

El presidente Gabriel Boric aterrizó este lunes 13 de octubre en la ciudad de Roma, Italia, para realizar una visita oficial a la Santa Sede, donde tendrá una audiencia privada con el Papa León XIV.

Además, el jefe de Estado sostendrá una reunión con el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin, y visitará la tumba del Papa Francisco en la Basílica de Santa María Maggiore, para rendir homenaje su legado "espiritual, social y latinoamericano".

Según informaron desde Presidencia, el mandatario llevó de regalo al Papa:

  • Un vinilo de La Cantanta por los Derechos Humanos
  • Un libro sobre la Vicaría de la Solidaridad titulado Vicaría de la Solidaridad: Una experiencia sin fronteras de Gilberto C. Aranda Bustamante.
  • Un libro ilustrado de Alturas de Macchu Picchu de Pablo Neruda
  • Una selección de vinos chilenos
  • Camiseta de la Selección Nacional Chilena de Rugby, conocidos como Los Cóndores

La intensa agenda de Boric en Italia

En la audiencia, el presidente abordó materias vinculadas a Derechos Humanos, memoria histórica y desafíos globales actuales, como la situación en Gaza, la crisis climática, la necesidad de trabajar en conjunto para superar la pobreza, y los desafíos de la inteligencia artificial.

Asimismo, ahondó en el rol de la Iglesia Católica durante la dictadura cívico-militar en Chile, el legado de la Vicaría de la Solidaridad y la importancia de Luisa Riveros, dirigente social que denunció ante el Papa Juan Pablo II las violaciones a los derechos humanos en nuestro país.

Entre el martes y el miércoles, continuará con una reunión bilateral con el Presidente Sergio Mattarella Y encabezará la inauguración del Foro de Inversión de la Iniciativa Mano de la Mano de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Además, sostendrá una reunión bilateral con el director general de la FAO, QU Dongyum liderará un encuentro con cerca de 100 inversionistas italianos y encabezará un seminario en conmemoración de los 50 años del atentado contra el ministro y diputado chileno Bernardo Leighton y su esposa, Ana María Fresno, cometido por agentes de la dictadura en Roma el 6 de octubre de 1975. 

