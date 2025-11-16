EN VIVO | Sigue la cobertura de las Elecciones 2025 por CHV Noticias - Chilevisión

Como en cada proceso electoral, CHV Noticias informará minuto a minuto los movimientos de las candidaturas, la participación ciudadana y los resultados preliminares.

Este domingo 16 de noviembre se desarrollan las Elecciones Presidenciales 2025 en Chile, una jornada clave donde millones de personas acudirán a las urnas para decidir al próximo gobierno.

Como en cada proceso electoral, CHV Noticias contará con una completa cobertura para informar minuto a minuto los movimientos de las candidaturas, la participación ciudadana y los resultados preliminares.

La transmisión especial de Chilevisión incluye despachos desde distintos locales de votación, actualización constante del Servel y recorrido por los comandos de los 8 candidatos.

¿Dónde ver EN VIVO la cobertura de CHV Noticias?

Existen diferentes opciones para ver la cobertura del departamento de prensa de Chilevisión:

Desde la transmisión al aire por el canal de Chilevisión.

Desde la señal online en nuestro sitio web y canal de YouTube

Aplicación MiCHV, disponible para Android, iOS y Smart TV.

O bien, puedes seguir la señal en vivo acá: