EN VIVO | Sigue la cobertura de las Elecciones 2025 por CHV Noticias - Chilevisión

"¿Si uno llega primero…?": Jean Philippe Cretton vivió curioso imprevisto como vocal en Elecciones 2025 "Listo para tropicalizar": Cantante ofreció improvisado show en vivo al votar en Elecciones 2025 Emergencia en Estación Mapocho: Mujer fue retirada en camilla tras caer por escaleras de local de votación Elecciones 2025 | Colpaso en Maipú y Puente Alto: Se registran filas de más de una hora para poder votar VIDEO | Así fue la detención de sujeto acusado de robar celular en local de Puente Alto en las Elecciones 2025
16/11/2025 07:08

EN VIVO | Sigue la cobertura de las Elecciones 2025 por CHV Noticias

Como en cada proceso electoral, CHV Noticias informará minuto a minuto los movimientos de las candidaturas, la participación ciudadana y los resultados preliminares.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo 16 de noviembre se desarrollan las Elecciones Presidenciales 2025 en Chile, una jornada clave donde millones de personas acudirán a las urnas para decidir al próximo gobierno.

Como en cada proceso electoral, CHV Noticias contará con una completa cobertura para informar minuto a minuto los movimientos de las candidaturas, la participación ciudadana y los resultados preliminares.

La transmisión especial de Chilevisión incluye despachos desde distintos locales de votación, actualización constante del Servel y recorrido por los comandos de los 8 candidatos.

¿Dónde ver EN VIVO la cobertura de CHV Noticias?

Existen diferentes opciones para ver la cobertura del departamento de prensa de Chilevisión:

  • Desde la transmisión al aire por el canal de Chilevisión.
  • Desde la señal online en nuestro sitio web y canal de YouTube
  • Aplicación MiCHV, disponible para Android, iOS y Smart TV.

O bien, puedes seguir la señal en vivo acá:

Resultados preliminares: Revisa cómo va el voto chileno en el extranjero para las Elecciones 2025

Se conocen los primeros resultados del voto chileno en el exterior, donde los países ubicados en Oceanía son tradicionalmente los primeros en cerrar sus mesas.

16/11/2025

El insólito percance que sufrió Carla Jara como vocal en Elecciones 2025: “Carlicosas, nada que hacer”

La actriz reveló en su cuenta de Instagram que este domingo ejercerá como vocal de mesa en el Liceo Industrial Chileno-Alemán de Ñuñoa. Sin embargo, tuvo una equivocación y ya está trabajando para una solución.

16/11/2025

Elecciones 2025: Así puedes saber si tu mesa está constituida en tu local de votación

Las mesas receptoras funcionarán en horario continuado, desde las 8:00 hasta las 18:00 horas, y en el exterior de acuerdo con el huso horario que corresponda.

16/11/2025

AHORA | Denuncian robo de celulares en local de votación en Puente Alto: Hay un detenido

Personal de Carabineros informó su detención y señaló a CHV Noticias que se están investigando las distintas versiones para esclarecer lo sucedido. 

16/11/2025