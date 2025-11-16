EN VIVO | Sigue la cobertura de las Elecciones 2025 por CHV Noticias - Chilevisión

Como en cada proceso electoral, CHV Noticias informará minuto a minuto los movimientos de las candidaturas, la participación ciudadana y los resultados preliminares.
Este domingo 16 de noviembre se desarrollan las Elecciones Presidenciales 2025 en Chile, una jornada clave donde millones de personas acudirán a las urnas para decidir al próximo gobierno.
Como en cada proceso electoral, CHV Noticias contará con una completa cobertura para informar minuto a minuto los movimientos de las candidaturas, la participación ciudadana y los resultados preliminares.
La transmisión especial de Chilevisión incluye despachos desde distintos locales de votación, actualización constante del Servel y recorrido por los comandos de los 8 candidatos.
Existen diferentes opciones para ver la cobertura del departamento de prensa de Chilevisión:
