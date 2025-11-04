VIDEO | Cámaras de seguridad captaron a detenido el día del triple homicidio en La Reina - Chilevisión

En el registro se aprecia al único detenido con una bolsa, la cual habría lanzado al canal San Carlos para esconder el arma homicida.

Este martes en el programa Contigo En La Mañana se reveló en exclusiva un video donde se ve al único detenido en el crimen de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos ocurrido a mediados de octubre en la comuna de La Reina.

Ahí, se puede apreciar a Jorge Ugalde Parraguez, cuñado de la víctima mayor de edad y tío de los menores, paseando a su perro supuestamente después del crimen.

En su mano tenía una bolsa, donde habría ocultado el arma homicida, la cual se investiga si fue arrojada al canal San Carlos, ya que fue captado en los alrededores.

Motivo de crimen sería por conflicto familiar por antigua sociedad

Se informó que Eduardo Cruz-Coke y su hermana, Trinidad, mantenían una tensión que había aumentado en el último tiempo por una sociedad familiar.

En 2014, Trinidad Cruz-Coke, junto a sus padres y esposo, Jorge Ugalde, detenido, crearon la Inmobiliaria e Inversiones Cruz-Coke Japke Limitada, que actualmente es propietaria de tres inmuebles: el terreno ubicado en La Reina donde ocurrieron los hechos, y dos departamentos en Santiago Centro y con un valor comercial estimado en 1.000 millones de pesos.

En 2017, falleció el padre de los hermanos Cruz-Coke, accionista mayoritario de la sociedad y en 2022 murió la madre. Tras esto se abrió el proceso de posesión efectiva de la herencia, donde los bienes pasan a los herederos legales, sus hijos.

De esta forma, la sociedad quedó integrada por el matrimonio de Trinidad Cruz-Coke y Jorge Ugalde, sin embargo, parte de las propiedades pasaron por herencia a Eduardo Cruz-Coke, lo que habría provocado un quiebre entre los hermanos, sobre todo luego de que la víctima se negara a vender la casa de La Reina.

"La mamá se murió hace tres años y ahí empiezan las cuestiones familiares, ya que no lo arreglaron con los papás en vida", dijo Esteban Vergara, amigo de Eduardo.

