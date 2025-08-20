 Dron fue clave en hallazgo del cuerpo: Lo que se sabe del trágico ritual mapuche en río Pilmaiquén que terminó con un muerto - Chilevisión
Minuto a minuto
Ráfagas de hasta 100 km/h: Emiten ALERTA en tres regiones del país por vientos Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta Fiscal Occidente Marcos Pastén sufrió encerrona en Pedro Aguirre Cerda: Estaba con su familia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
20/08/2025 15:59

Dron fue clave en hallazgo del cuerpo: Lo que se sabe del trágico ritual mapuche en río Pilmaiquén que terminó con un muerto

Un hombre de 49 años sigue desaparecido luego de lanzarse al río e intentar ayudar a la menor.

La delegación presidencial de la región de Los Ríos confirmó el hallazgo del cuerpo de la joven de 15 años que fue arrastrada por el río Pilmaiquén, en la comuna de Río Bueno. 

Cabe señalar que este hecho fue alertado a Carabineros el martes tras la realización de una "ceremonia ancestral" en la cual los participantes debían sumergirse en el río, en el sector Maihue (Quintuante). 

Sin embargo, la fuerte corriente arrastró a la menor, debido a esto, su madre y un vecino intentaron ayudarla.

Fiscalía informó que la mujer adulta logró salir por sus medios del agua, sin embargo, el hombre de 49 años que se lanzó en ayuda de la joven también fue víctima de la fuerza del caudal y continúa desaparecido.

Cuerpo de la joven fue encontrado

Jorge Alvial, delegado presidencial de Los Ríos, señaló que un dron fue clave en el hallazgo del cuerpo.

"Se están haciendo las acciones de rescate para poder encontrar a la otra persona desaparecida… Se utilizó un dron de televigilancia de nuestra delegación presidencial y el rescate fue desarrollado por todos los equipos que se encuentran desplegados", señaló. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Primer condenado por suicidio femicida en Chile: Así se acreditó el histórico veredicto en Copiapó

Lo último

Lo más visto

“Plazo máximo de una semana”: Revelan ultimátum que le habría dado Fran Virgilio a Karol Lucero

La periodista Cecilia Gutiérrez expuso detalles inéditos del estado del matrimonio del animador, luego de que este reconociera que le fue infiel hace un par de semanas con una DJ.

20/08/2025

Continúa la polémica: Tiktoker venezolana cuestionó revelación de género en Embalse El Yeso

La organización de la fiesta abrió todo un debate en TikTok respecto a la realización de este tipo de actividades en áreas protegidas.

20/08/2025

“Sus papás están destruidos”: Desgarrador relato de primo de víctima de delincuentes en Curacaví

"¿Qué vale una camioneta al lado de la vida de una persona?", preguntó el familiar del hombre que murió asesinado al ser atropellado por su propia camioneta durante un robo en Curacaví.

19/08/2025

Quién es Valentina Castro, la pareja de Jean Paul Pineda detenida por millonaria asociación criminal

La joven fue detenida en el domicilio del exfutbolista, quien por su parte declaró estar “en shock, porque llevo muy poco tiempo con ella”.

19/08/2025