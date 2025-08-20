Dron fue clave en hallazgo del cuerpo: Lo que se sabe del trágico ritual mapuche en río Pilmaiquén que terminó con un muerto - Chilevisión

Un hombre de 49 años sigue desaparecido luego de lanzarse al río e intentar ayudar a la menor.

La delegación presidencial de la región de Los Ríos confirmó el hallazgo del cuerpo de la joven de 15 años que fue arrastrada por el río Pilmaiquén, en la comuna de Río Bueno.

Cabe señalar que este hecho fue alertado a Carabineros el martes tras la realización de una "ceremonia ancestral" en la cual los participantes debían sumergirse en el río, en el sector Maihue (Quintuante).

Sin embargo, la fuerte corriente arrastró a la menor, debido a esto, su madre y un vecino intentaron ayudarla.

Fiscalía informó que la mujer adulta logró salir por sus medios del agua, sin embargo, el hombre de 49 años que se lanzó en ayuda de la joven también fue víctima de la fuerza del caudal y continúa desaparecido.

Cuerpo de la joven fue encontrado

Jorge Alvial, delegado presidencial de Los Ríos, señaló que un dron fue clave en el hallazgo del cuerpo.

"Se están haciendo las acciones de rescate para poder encontrar a la otra persona desaparecida… Se utilizó un dron de televigilancia de nuestra delegación presidencial y el rescate fue desarrollado por todos los equipos que se encuentran desplegados", señaló.