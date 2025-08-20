 AHORA | Hallan un cuerpo en búsqueda de adolescente y adulto arrastrados por el río Pilmaiquén - Chilevisión
Minuto a minuto
Ráfagas de hasta 100 km/h: Emiten ALERTA en tres regiones del país por vientos Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta Fiscal Occidente Marcos Pastén sufrió encerrona en Pedro Aguirre Cerda: Estaba con su familia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
20/08/2025 13:04

AHORA | Hallan un cuerpo en búsqueda de adolescente y adulto arrastrados por el río Pilmaiquén

Según información preliminar, la menor se extravió en el río junto a un adulto que también fue arrastrado mientras intentaba socorrerla.

Publicado por Gabriela Sambuceti

La mañana de este miércoles se confirmó el hallazgo de un cuerpo sin vida en medio de la búsqueda de una adolescente de 14 y un adulto de 49 años que fueron arrastrados el martes por el caudal del río Pilmaiquén, en la comuna de Río Bueno, región de Los Ríos.

La noticia fue confirmada por el delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, quien precisó que "hasta el momento tenemos resultados, al encontrarse una de ellas, esto se encuentra en desarrollo y se están haciendo las labores necesarias para la identificación del cuerpo".

Antecedentes de la desaparición

El hecho fue alertado a Carabineros tras el extravío de la menor durante la realización de una "ceremonia ancestral" en la cual los participantes debían sumergirse en el río.

Según señaló la institución policial, el hecho ocurrió en el sector Maihue (Quintuante), cuando la menor fue arrastrada por las aguas y fue “auxiliada por la madre y una tercera persona, quienes producto de la fuerza del caudal, también son arrastradas río abajo”.

EN DESARROLLO...

Publicidad

Destacamos

Noticias

Primer condenado por suicidio femicida en Chile: Así se acreditó el histórico veredicto en Copiapó

Lo último

Lo más visto

“Plazo máximo de una semana”: Revelan ultimátum que le habría dado Fran Virgilio a Karol Lucero

La periodista Cecilia Gutiérrez expuso detalles inéditos del estado del matrimonio del animador, luego de que este reconociera que le fue infiel hace un par de semanas con una DJ.

20/08/2025

Continúa la polémica: Tiktoker venezolana cuestionó revelación de género en Embalse El Yeso

La organización de la fiesta abrió todo un debate en TikTok respecto a la realización de este tipo de actividades en áreas protegidas.

20/08/2025

“Sus papás están destruidos”: Desgarrador relato de primo de víctima de delincuentes en Curacaví

"¿Qué vale una camioneta al lado de la vida de una persona?", preguntó el familiar del hombre que murió asesinado al ser atropellado por su propia camioneta durante un robo en Curacaví.

19/08/2025

Quién es Valentina Castro, la pareja de Jean Paul Pineda detenida por millonaria asociación criminal

La joven fue detenida en el domicilio del exfutbolista, quien por su parte declaró estar “en shock, porque llevo muy poco tiempo con ella”.

19/08/2025