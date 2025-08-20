AHORA | Hallan un cuerpo en búsqueda de adolescente y adulto arrastrados por el río Pilmaiquén - Chilevisión

Según información preliminar, la menor se extravió en el río junto a un adulto que también fue arrastrado mientras intentaba socorrerla.

La mañana de este miércoles se confirmó el hallazgo de un cuerpo sin vida en medio de la búsqueda de una adolescente de 14 y un adulto de 49 años que fueron arrastrados el martes por el caudal del río Pilmaiquén, en la comuna de Río Bueno, región de Los Ríos.

La noticia fue confirmada por el delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, quien precisó que "hasta el momento tenemos resultados, al encontrarse una de ellas, esto se encuentra en desarrollo y se están haciendo las labores necesarias para la identificación del cuerpo".

Antecedentes de la desaparición

El hecho fue alertado a Carabineros tras el extravío de la menor durante la realización de una "ceremonia ancestral" en la cual los participantes debían sumergirse en el río.

Según señaló la institución policial, el hecho ocurrió en el sector Maihue (Quintuante), cuando la menor fue arrastrada por las aguas y fue “auxiliada por la madre y una tercera persona, quienes producto de la fuerza del caudal, también son arrastradas río abajo”.

